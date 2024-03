Germán Crespo: "No me parece falta la jugada de la que viene el gol"

El entrenador del Recreativo Granada, Germán Crespo, comentó el desarrollo del partido en la derrota en casa frente al Ceuta, que se llevó el partido por 0-1 con gol de Rodri Ríos.

"El equipo en los primeros minutos ha salido bien, sabiendo que el Ceuta tiene muy buena salida de balón y que arriesga, y ha habido dos o tres pérdidas de ellos que no hemos sabido aprovechar. Conforme pasaron los minutos ellos han generado más, y nuevamente esa inexperiencia en los últimos metros hace que no nos podamos adelantar en el marcador".

Las áreas fueron determinantes en el partido: "En esta categoría no tenemos lo que otros equipos sí, aunque para mí no es falta la jugada de la que viene el gol, incluso el línea me lo comentó, que podía no ser falta. A la contra nos pilla protestando la falta con los centrales abiertos y nos meten gol. Hemos notado el estar una hora de partido presionando en bloque alto".

Una vez más el Recreativo se va del partido sin ver puerta, y comienza a escribir las páginas de un descenso anunciado en el que influyen muchos factores. Rendimiento deportivo de los jugadores, planificación pretemporada tras el ascenso, fichajes que no han salido bien...etc.