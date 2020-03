El Granada pone en marcha la 'Operación Remontada'

Es el partido más importante para muchas generaciones de rojiblancos y la maquinaria para prepararlo lo mejor posible desde todos los ámbitos ya está en marcha.

Tras firmar un meritorio empate, que estuvo muy cerca de ser una nueva victoria, este sábado ante el Celta (0-0), el Granada CF ya pone su foco únicamente en el encuentro del jueves contra el Athletic Club, correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey.

Los nazaríes buscarán en el Nuevo Los Cármenes levantar el 1-0 de la ida para estar por segunda vez en su historia en una final copera.+

Apenas había pasado una hora desde el final del choque ante los gallegos cuando el club rojiblanco emitió a través de sus redes sociales un mensaje que no hizo más que exteriorizar lo que todos los granadinistas de bien tienen desde hace muchos días en su cabeza.

“Queda declarado oficialmente el estado de remontada. Vamos mi Granada”, indicó la entidad a los suyos.

Unos minutos antes, en sala de prensa, Diego Martínez también lo había dejado claro. “Ya se puede hablar del partido del jueves”, dijo, mostrando sin decirlo que el choque ante el Athletic Club ocupa desde hace tiempo mucho espacio en su cabeza y que más de una vez ha tenido que morderse la lengua para hablar del presente y no del futuro.

“Estoy deseando que llegue mañana para empezar a prepararlo”, sentenció.

Sin descanso

No descansará el Granada esta semana. Este domingo completó en su ciudad deportiva un entrenamiento que fue de recuperación para los futbolistas que actuaron como titulares frente al Celta, mientras que el lunes abrirá las puertas de la instalación a los medios, que podrán seguir la sesión y hablar, al final de la misma, con varios jugadores designados por la entidad.

Los rojiblancos completarán la preparación de cara al partido más importante de la temporada con dos sesiones de trabajo más, ambas a puerta cerrada: el martes por la mañana en su ciudad deportiva y el miércoles por la tarde en el Nuevo Los Cármenes.

La gestión en cuanto a disponibilidad de jugadores por parte del cuerpo técnico de cara a ese choque sin dejar de rendir en Liga ha sido eficiente.

Diego reservó a varios efectivos en el encuentro contra el Celta y no hubo una merma grande de rendimiento. De hecho el equipo dio la cara y estuvo muy cerca del triunfo.

De los jugadores que apuntan a titulares ante el Athletic, no disputaron ningún minuto Víctor Díaz, que se quedó en el banquillo, Germán, Gonalons, Carlos Neva y Carlos Fernández, los cuatro últimos ni siquiera convocados.

Sólo jugaron unos minutos al salir desde el banquillo Machís y Antonio Puertas, mientras que completaron todo el partido sin aparentes problemas físicos Domingos Duarte, Rui Silva, Foulquier y Yangel Herrera.

Todo lo que sea un once inicial el jueves formado por otros jugadores que no sean estos once será una sorpresa. El partidazo atrás de Vallejo y de Martínez contra el Celta podría hacer dudar a Diego sobre la entrada de alguna de ellos, principalmente el primero, en la alineación ante el Athletic, aunque parece partir con ventaja como tercer central Víctor Díaz.

Problemas para Yan Eteki

Yan Eteki fue el único jugador que acabó el partido con problemas físicos tras sufrir un golpe en una rodilla ante los gallegos, mientras que sobre Montoro se mantiene una nube de dudas, aunque pinta a que no llegará a tiempo de la gran cita.

Sólo están descartados los lesionados de larga duración Álex Martínez, Quini y Neyder Lozano.

El medio camerunés se tuvo que retirar lesionado tras sufrir un golpe fortuito y sufre molestias en la rodilla izquierda, quedando pendiente “de pruebas complementarias” para conocer el alcance exacto de sus dolencias, informó este domingo el Granada en su parte médico. Esta lesión convierte a Yan Eteki en seria duda para el partido contra el Athletic Club.

Al margen de lo deportivo, club y afición ya han empezado a movilizarse para que nada quede al azar el jueves, sobre todo en lo relativo a antes del encuentro.

Los exteriores del estadio se llenaron de carteles en el choque ante el Celta haciendo un llamamiento para que todo el mundo acuda al recibimiento al autobús del equipo. La cita, antes de las siete de la tarde del jueves.

El recibimiento

Se espera miles de aficionados llevando en volandas a Diego Martínez y los suyos cuando el vehículo entre en la calle Pintor Maldonado hora y media antes del encuentro.

De hecho, sólo hay que darse un paseo por las redes sociales para darse cuenta de la expectación que ha despertado el partido y también el recibimiento al equipo.

Además de varias sorpresas que prepara el club con mimo y sigilo, tanto desde el G19 como desde la grada de animación se van a llevar a cabo diferentes iniciativas con el objetivo de vivir el mejor ambiente posible y de que el Nuevo Los Cármenes se llene de animación y colorido. La ocasión merece la pena.