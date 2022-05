Jorge Molina: “No estuvimos a la altura ni del club ni de la afición”

El delantero del Granada CF Jorge Molina calificó como “muy dura” y “muy complicado” la temporada que ha terminado con el descenso de su equipo a LaLiga SmartBank y dejó claro que los jugadores no han estado “a la altura del club ni de la afición”.

“Es momento de hacer autocrítica y ver todas las cosas que se han hecho mal, que evidentemente han sido muchas, y empezar desde ya a cambiarlas”, indicó Jorge Molina este martes en su perfil oficial de Instagram.

Jorge Molina cree que “el Granada no merece estar en otro sitio que no sea la Primera División, aunque no elude la responsabilidad de los futbolistas en el descenso.

“Acaba una temporada muy dura, muy complicada y en la que definitivamente no hemos estado a la altura del club ni de la afición”, expuso.

Lo del último partido

El veterano delantero ha sido el máximo goleador del Granada esta campaña, pero falló en el partido del pasado domingo ante el Espanyol el penalti que le pudo dar a su equipo el triunfo y la permanencia en LaLiga Santander.

“Quiero agradecer tantos mensajes de apoyo y el cariño de la gente después de lo vivido el último partido”, finalizó Jorge Molina.