Jesús Vallejo disputará los Juegos Olímpicos con España

El central Jesús Vallejo, que ha militado la última temporada y media en el Granada cedido por el Real Madrid, ha sido convocado por el técnico Luis de la Fuente para formar parte de la selección española que representará al país en los próximos Juegos Olímpicos.

El buen hacer en el Granada CF de Vallejo, que todo hace indicar que la próxima campaña militará en el conjunto blanco, le ha servido para ser uno de los jugadores que forme parte del combinado nacional en Tokio.

Cuando Vallejo eligió el Granada, tanto en el mercado invernal de la campaña 2019-20 como el pasado verano para seguir en el equipo en el curso 2020-21, siempre tuvo como uno de sus principales objetivos tener minutos y continuidad con vistas a formar parte de la selección olímpica.

Su destacado papel y la capitanía en los escalafones inferiores de la selección española, junto al hecho de ser seleccionable por edad para el combinado olímpico, ha provocado que Luis de la Fuente, haya confiado en el central maño.

Hace unos días, Vallejo mostraba en una entrevista en el Periódico de Aragón la ilusión que tenía por estar en Tokio, a la vez que repasaba su andadura en el Granada.

“Ojalá mi nombre esté ahí, tengo mucha ilusión y, por la edad, si no estoy en esta convocatoria ya va a ser muy difícil en las siguientes. Es mi ocasión de oro y para mí, como deportista, estar allí ocupa el primer lugar en mis metas. Como futbolista, hablas de una Champions o de un Mundial como lo más grande, pero si pienso como deportista los Juegos para mí son lo primero. Es la mayor ilusión que tengo”, expuso.

Vallejo se mostró “satisfecho” de la campaña firmada con el Granada “sobre todo a nivel colectivo”, resaltando que “jugar en las tres competiciones, Liga, Copa y Europa, ha sido una pasada y he tenido minutos en todas”.

Balance de su temporada en el Granada

“Aparte de las temporadas que estuve en el Zaragoza, esta ha sido la que más he jugado, también por la cantidad de partidos que ha habido, hasta 58, ya que hubo muchos minutos que repartir”, añadió.

Sobre su regularidad por la ausencia de lesiones, reconoció que “no me he perdido casi ningún entrenamiento, salvo algunos al final y los que no pude estar por el covid”, y que “ha sido clave estar disponible, es el principio de todo”.

“El trabajo que he hecho en la zona de los isquios es importante, pero aún más ser inteligente sobre todo a la hora de entrenar, saber medirme y ser consciente de usar cada sesión para lo que toca. Con la experiencia de los años he bajado revoluciones, me he conocido mejor a mí mismo y eso ayuda mucho”, sentenció.

Vallejo cree que es “mejor futbolista” y que está “más preparado para jugar en el Real Madrid” tras una experiencia en el Granada que le ha ayudado “mucho” por “jugar muchos partidos, cada tres días, y por el trabajo con Diego Martínez”.