El final feliz para el fan inglés de Karanka en Granada

Es un hecho que el fútbol traspasa fronteras y también que se puede hacer felices a las personas con pequeños gestos, como se ha demostrado con la historia del inglés Philip Jackson y su familia en Granada.

Este aficionado británico al fútbol es hincha del Boro (nombre con el que se conoce coloquialmente al Middlesbrough) y también de Aitor Karanka, actual técnico del Granada que es muy querido por sus éxitos entre los seguidores de este equipo inglés.

UPDATE The club has contacted me and are arranging shirts for myself and my 2 boys, thanks so much everyone @Karanka @GranadaCF @Boro UTB UTG ❤️❤️❤️ https://t.co/AiYsMT09SR