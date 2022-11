Paco López da importancia a que el Granada CF rompe su mala dinámica como visitante

Paco López, entrenador del Granada CF, analizaba el partido ante el Yeclano comentando que "partiendo de la base que no es un campo que no nos vamos a encontrar en nuestro campeonato, un campo así con estas dimensiones pues bueno, lo que sí que hemos visto es un Granada muy competitivo ante un rival súper motivado que le ha metido una intensidad buenísima".

"Sabíamos de ante mano que nos iba a poner las cosas muy difíciles y el equipo para mí ha dado la cara en las disputas en los duelos, porque en un campo así eso se iguala mucho y es muy difícil mostrarte superior técnicamente, por los espacios tan reducidos, porque hay mucha presión mucho balón parado y mucha interrupción; pero el equipo en eso ha estado fenomenal", añadió

"Nos hemos puesto 0-3 y sí que es verdad que en los últimos minutos, yo no llamaría relajación, pero sí algún despiste nos ha costado tener que sufrir cuando el partido se nos había puesto muy plácido y cuando en muchos momentos en la segunda parte el equipo ha tenido atrevimiento para jugar", agregó el técnico del Granada.

Se le preguntó por lo que más le había agrado de su nuevo grupo y lo que menos, y no dudó en afirmar que "lo que más me ha gustado ha sido el sentimiento de equipo, el sentimiento colectivo, el competir como lo han hecho. Yo he visto un equipo muy unido en cuanto al esfuerzo y para mí eso es positivo. Y lo que menos, seguramente los despistes y el desorden que ha habido en los últimos minutos a causa del gol".

"Sí que tenemos que mejorar que no nos puede afectar un gol en contra en nuestro trabajo y nuestra idea, pero evidentemente eso es algo que el futbolista tiene que saber, porque las emociones son el motor que nos mueve para dar un alto rendimiento", añadió.

En cuanto al dibujo táctico desveló que "es lo que buscábamos con las circunstancias tal y cómo tenemos el equipo, porque no tenemos medios centros salvo Meseguer y había que proteger en un campo de mucha disputa y juego aéreo, por eso hemos metido tres centrales, porque había que proteger a Perea y Puerta cerca de Meseguer, por los segundos balones y segundas jugadas, pero creo que lo hemos conseguido".

Ganar fuera

"Aunque independientemente de eso, no creo que veáis un Granada jugando siempre con la misma estructura y el mismo sistema. Para mí no es lo más importante es el desarrollo, qué es lo que hacemos con balón y sin él, eso es un dibujo y luego sabemos que cuando se empieza a moverse el balón empieza todo. Trataremos de hacer un equipo organizado, valiente y que sobre todo tenga mentalidad ganadora", concluyó.

"Y en cuanto al valor de la victoria fuera de casa, algo que necesitaban los granadinos, respondió cauto pues "anímicamente viene bien y es importante haber ganado fuera de casa, pero también te digo que el contexto del partido de hoy tampoco nos dice mucho. Pero sí, se ha roto un poco esa maldición y ahora hay que centrarse en el trabajo diario".