Paco López cuenta con todos los jugadores del Granada CF

En más de una ocasión destacó el técnico Aitor Karanka, destituido hace unas semanas como entrenador del Granada CF, la extensión de la plantilla que tenía a sus órdenes y la importancia de todos sus futbolistas.

De hecho, se marchó despedido de la entidad habiendo dado minutos a todos y cada uno de los miembros de su plantel que ha tenido disponibles, ya que algunos como el central Raúl Torrente aún sigue de baja.

Contrasta esta apuesta por todos los jugadores con muchas de sus declaraciones, sobre todo cuando aludía a las bajas o a no disponer de los futbolistas más determinantes de su plantel para justificar los malos partidos o los irregulares resultados del equipo.

Era un ‘cuento con todos y los pongo a todos, pero se nota cuando juegan unos u otros’. Que es algo que puedes pensar, porque pasa en todos los equipos y seguramente también en el Granada, pero está feo hacerlo de forma pública.

Paco López, el reemplazo del citado Karanka, también ha aludido ya en más de una ocasión a la capacidad de los jugadores que tiene a sus órdenes y al potencial del plantel, incluso cuando se le preguntó por posibles fichajes invernales.

Él no se ha quejado de que falten unos u otros y tiene pinta de que no lo va a hacer. Mientras, sí que ha demostrado que cuenta con todos, que no le sobra nadie, y lo ha demostrado con hechos en los dos primeros partidos que ha dirigido.

Se estrenó en la Copa del Rey ante el Yeclano, con triunfo por 2-3, y debutó en el Nuevo Los Cármenes y en LaLiga SmartBank el pasado viernes frente al Albacete con otra victoria, esta vez por 4-0.

Y en los dos encuentros ha llegado a utilizar a un total de veinte jugadores, algo que no es fácil de ver y más teniendo en cuenta que para ambas citas presentaba numerosas bajas, lo que dificulta aún más extender el abanico de futbolistas con minutos.

Es decir, que si futbolistas como Rochina, Sergio Ruiz, Bodiger o Petrovic hubieran estado disponibles, seguramente la cifra de futbolistas del Granada ya con minutos con Paco López hubiera superado la veintena.

Los datos

En Yecla hubo minutos para dos jugadores que ni siquiera se habían estrenado con Karanka, como es el caso de los jugadores del filial Adri López y Martín Solar, subidos desde el filial para ese choque.

De los futbolistas que tuvieron minutos en la Copa se quedaron cuatro sin actuar ante el Albacete. Fueron tanto el meta como el centrocampista del Recreativo citados, el lateral argentino Jonathan Silva y el delantero uruguayo Matías Arezo.

Jonathan Silva ocupó plaza en el banquillo y, como Adri López y Martín Solar, no jugaron en liga por motivos tácticos, mientras que Matías Arezo se ausentó de la convocatoria, con permiso del Granada, por motivos personales.

Jugaron en el encuentro del Nuevo Los Cármenes en su lugar cuatro jugadores que no habían sido de la partida en Yecla para alcanzar la cifra de veinte usados ya por Paco López.

Estos cuatro que se estrenaron con el entrenador valenciano ante el Albacete fueron Raúl Fernández, Miguel Rubio, Melendo y Uzuni.

El central y el media punta no viajaron a Yecla al arrastrar problemas físicos y el meta se quedó en el banquillo los noventa minutos para que jugara Adri López, mientras que Uzuni estaba concentrado con su selección, la absoluta de Albania.

El único jugador que hasta ahora ha estado disponible y no ha tenido minutos con Paco López ha sido Pepe, citado para ambos choques pero sin participación.

El zaguero sí que llegó a jugar con Karanka en un par de partidos y ahora espera su turno con Paco López. Si todo transcurre con normalidad, tarde o temprano le llegará, porque el nuevo preparador del Granada CF está demostrando que cuenta con todos sus jugadores.