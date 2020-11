Diego: "No estuvimos bien, tuvimos un mal día"

El entrenador del Granada CF, Diego Martínez, comentó en la rueda de prensa posterior al choque que en la primera parte no se encontraron “cómodos” y que todos tienen que estar “de diez sobre diez”, y el primero él mismo, ya que cuando esto no ocurre “repercute en el resultado del partido”.

“Hubo desajustes impropios y situaciones que no es habitual en nosotros”, explicó el técnico, quien cree que en la segunda mitad mejoraron y ofrecieron “una mejor versión” con “buenas fases”.

“Nos metimos en el partido con el 1-2 y rozamos el 2-2, pero no hemos acertado y el rival estuvo bien. Hemos ganado partidos por aprovechar el error del rival y esta vez nos ha pasado al revés”, sentenció Diego Martínez.

“No estuvimos bien y tuvimos un mal día, especialmente en la primera parte, pero la intención de todos fue muy buena. Me quedo con que con 0-2 tuvimos la capacidad, la actitud y el convencimiento de que pudimos empatar”, apuntó.

Sobre ese primer tiempo incidió en que “nos costó hacer lo que queríamos más veces. No leímos bien cómo atacar el espacio, aunque a balón parado siempre llevamos peligro. Nos faltó vivir en campo rival y continuidad en la circulación. Y hubo dos acciones en que no estuvimos acertados a nivel defensivo”.

No pone excusas

Diego reconoció que en los instantes finales, tras el 1-3, “que no hubiese sanciones no una situación que condicione el futuro. Tienes que estar pensando en la disponibilidad y queríamos irnos sin mas daño para los siguientes partidos”.

El preparador dijo al ser cuestionado por las “duras” últimas semanas vividas que no quiere “poner excusas” y pidió “naturalidad” para afrontar la derrota, además de centrarse ya en el choque del jueves de la Liga Europa

“Nuestra realidad es la que es y hay que afrontarla con lo que viene y valorar tanto los 14 puntos que tenemos”, sentenció.