El Granada CF busca un punto para toda la vida

El Granada CF necesita un punto ante el PSV Eindhoven. Sólo un punto. Uno de esos puntos que, como el diamante, será para siempre porque el empate basta para sellar un hecho que se escribirá en letras doradas en la historia del ya casi nonagenario club: la clasificación para lo dieciseisavos de final de la Liga Europa, hazaña que se lograría en la temporada de su debut en competición continental.

Pero si un punto es lo que falta para alcanzar el sueño, ni qué decir tiene si se logra la victoria, en cuyo caso el conjunto rojiblanco certificaría el liderato del Grupo E a falta de disputarse la última jornada. De ser así, la hazaña sería ya superlativa, mayúscula. También hay que contemplar la posibilidad de la clasificación a pesar de una derrota aunque para ello es necesario que el PAOK griego no gane en su visita al Omonia chipriota.

Dicho queda lo escrito, ahora sólo falta cubrir el trecho para ir al hecho, un trecho de algo más de 90 minutos. Antes de las once de la noche de este jueves se conocerá una sentencia que si es ‘condenatoria’ para las huestes de Diego Martínez aún cabría solicitar un nuevo ‘juicio’, que se celebraría en Salónica ante el PAOK. No obstante, nadie quiere pensar en que el Granada no cumpla este jueves porque ha hecho méritos de sobra para estar en la primera eliminatoria de la segunda competición continental y si hay justicia, ahí estará el próximo febrero.

El Granada llega al encuentro muy castigado por la acumulación de partidos y las lesiones. Ello se ha traducido en recibe al conjunto holandés tras acumular tres derrotas consecutivas en LaLiga. La única victoria de las últimas semanas se produjo hace una semana, cuando el conjunto granadino se impuso al Omonia (2-1) con más apuros de los previstos. El Granada no está en su mejor momento, aunque de la mano de Diego Martínez siempre ha demostrado carácter y determinación para solventar las adversidades.

Una vez más, Diego Martínez está en la necesidad de rotar. Y como dice el técnico, para ello tendrá que tirar de imaginación. Además de las lesiones, no hay que olvidar que el Granada juega el domingo un partido liguero muy importante en el que el equipo rojiblanco pretende retomar la senda del triunfo.

Lo previsible es que Antonio Puertas o Roberto Soldado, que fueron suplentes en el último partido ante el Celta, retornen a un once titular que se verá condicionado por las pocas alternativas que el técnico maneja tanto en defensa como en la medular.

Jesús Vallejo podría actuar como lateral diestro, algo que ya ha hecho en otros partidos, para dar descanso a Foulquier, mientras que Yan Eteki también cuenta con opciones de entrar en el once para reemplazar a alguno de los centrocampistas que llevan una mayor carga de minutos.

El rival

El PSV, por su parte, llega a la cita con la urgencia de ganar, ya que si se deja puntos y el PAOK vence al Omonia, el club neerlandés llegará a la última ronda sin depender de sí mismo para pasar a los dieciseisavos. La escuadra holandesa se encuentra en un momento de esperanza: el jueves pasado remontó dos goles al PAOK (3-2) y el domingo le ganó al modesto Sparta Róterdam en casa (1-0), resultado que le sirvió para alcanzar el tercer puesto en la Eredivisie.

El entrenador Roger Schmidt presentó para este partido una alineación inusual, pues no puso de inicio a ocho de los titulares habituales con el objetivo de que estén hoy al cien por cien. La defensa granadina deberá estar atenta a Donyell Malen, pues el delantero centro ha marcado en los cuatro últimos partidos.

Por lo tanto, un partido para hacer historia. Si se logra el objetivo la fecha del 3 de diciembre de 2020 será recordada por todo el granadinismo.