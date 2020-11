El Granada CF logra el más difícil todavía

El poeta granadino Fernando Valverde publicó en 2011 un libro titulado No vuelvas a decir que es imposible, en el que se narra todo por lo que pasó el Granada CF durante más de tres décadas entre la Tercera División y la Segunda B en las que rozó la desaparición. El título de su obra es perfectamente aplicable a lo que padeció el conjunto rojiblanco el jueves en la previa del choque ante el Omonia Nicosia.

Sin su primer entrenador, sin el segundo ni el entrenador de porteros, sin Soldado, sin Vallejo y a última hora sin Antonio Puertas ni el delegado Manolo Lucena. Pero a pesar de tanta ausencia e inconvenientes, se volvió a ganar en Chipre demostrando que este equipo, como bien dicen sus capitanes, se crece ante la adversidad y se adapta a todo. El título del libro de Valverde le viene perfecto a Diego Martínez y su grupo de jugadores, que no paran de crecer sea en LaLiga Santander o en Europa.

Conexión Venezuela

El Granada CF es un bloque unido y duro de superar, pero con calidad en muchas de sus piezas. Entre ellas están destacando Darwin Machís y Yangel Herrera, los máximos goleadores de los rojiblancos que suman entre los dos la mitad de los veintidós goles que ha anotado su equipo entre la competición liguera y la continental. Seis tantos suma Yangel, cuatro de ellos en la Europa League y cinco Machís, pero sobre todo es la conexión que tienen entre ellos la que está generando muchos réditos. En Nicosia se pudo comprobar, sobre todo en el primer tiempo. Y es que cada vez que ambos jugadores se asocian el peligro para su rival aumenta. Una dupla que se busca, que participó en el 0-1 y que estuvo a punto lograr el 0-2 antes del descanso. Ojalá todas las sociedades rindan como la de estos venezolanos que se están haciendo un nombre ya no sólo en España sino en Europa.

Pepe

El trabajo en los equipos base no da fruto de un día para otro. Se necesita tiempo y paciencia, quizá la que ha tenido Pepe Sánchez, el defensor que cumplió un sueño en el GSP Stadium de Nicosia al debutar en Europa sin hacerlo antes en LaLiga. Pepe, nacido en Linares, se formó en el equipo de su ciudad y en el Real Jaén, antes de llegar al División de Honor juvenil hace tres temporadas. De la mano de Rafa Morales en su primer año y Rubén Torrecilla posteriormente, creció mucho pero fue la pasada temporada en la que aprovechó su oportunidad en el Recreativo para consolidarse en el once de David Tenorio.

Originariamente central, se adaptó al lateral derecho ante los problemas físicos de hombres como Garrido y el pobre rendimiento del portugués Tavares. Ya debutó en Copa del Rey la pasada temporada y es un habitual de los entrenamientos de la primera plantilla pero llevaba sin jugar un partido oficial desde el pasado 8 de marzo, cuando entró en el minuto 11 para sustituir a Garrido en el choque que el Recreativo empató en la Ciudad Deportiva ante el Linense. Casi ocho meses sin competir que acusó en la recta final del choque en tierras chipriotas, donde terminó siendo cambiado por mero agotamiento físico. Pero cumplió, con creces, y eso es lo más importante para un jugador que quiere convertirse en futbolista profesional. El sueño del chaval que abandonó su tierra con equipos en categorías inferiores comienza a cumplirse. Su seriedad en el trabajo y actitud a buen seguro que le ayudará.

El octavo pasajero

Alien: el octavo pasajero, es una película de ciencia ficción de finales de los años 70 dirigida por el cineasta británico Ridley Scott. Un título que viene ideal para todo lo que está ocurriendo en el Granada CF en el lateral derecho. Si uno ve la plantilla rojiblanca observa que son tres los laterales diestros con los que cuenta Diego Martínez. Se trata de Víctor Díaz, Foulquier y Quini. Todos ellos están lesionados. Soluciones de urgencia desde la llegada del técnico vigués han sido Azeez, también con problemas físicos y que no está inscrito en Europa, y en el duelo de la pasada jornada ante el Levante Jesús Vallejo.

Hasta ocho jugadores han pasado por la posición de lateral derecho entre pretemporada, Liga y Europa League

Pero la lista continúa. Ante el PAOK Salónica jugó Antonio Puertas, que se tuvo que quedar en el hotel de Nicosia con síntomas de coronavirus y no pudo jugar. Por lo que no hubo más remedio que tirar de Pepe hasta que fue cambiado por el argentino Nehuén, que se situó también en el lateral derecho. Por tanto, son ocho los jugadores que ya han jugado, sea en pretemporada, Liga o Europa League en dicha posición. No hay duda que si algo tiene Diego Martínez a sus órdenes son jugadores polivalentes.

La tecnología

En los tiempos que corren, cada vez las personas son menos importantes. Y sino que se lo digan al técnico gallego, que dirigió a su equipo a 4.850 kilómetros, que es la distancia que separa Granada de Nicosia. Lo hizo primero con una charla telemática que muchos aficionados habrían pagado por escucharla. Pero es que durante el encuentro, estuvo en todo momento en contacto con Álvaro García, analista del primer equipo al que se le vio con el móvil en el banquillo y charlar numerosas veces con Víctor Lafuente, preparador físico que ejerció de primer entrenador y que no olvidará el 5 de noviembre del 2020 en su vida.

Llegó de su Sevilla natal para estudiar la licenciatura de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y matar el gusanillo en el Atlético Monachil. Fiel a Diego Martínez, demostró que el protagonismo no le va y dejó que fueran Germán y Yangel Herrera los que hablarán en rueda de prensa al término del choque en Nicosia. Un detalle del compromiso del cuerpo técnico con su líder.