Granada CF, ¿un proyecto que mira a la base?

Pep Boada, el nuevo director deportivo del Granada CF, ya está manos a la obra. Trascurridas tres desde que concluyera la temporada en LaLiga Santander, al fin la entidad cuenta con una cabeza visible en la parcela más importante de un club de fútbol, la que genera ilusión y pasión y sobre la gira el resto. De las palabras del catalán en su puesta de largo se pueden sacar muchas conclusiones pero una de ellas es que hay cosas avanzadas, pese a que la presentación se realizó el pasado lunes.

El entrenador que llegue, que salvo sorpresa será Robert Moreno, tiene la base de la plantilla hecha aunque durante el verano podría haber alguna sorpresa en forma de salida inesperada que nadie desea pero que es probable que se produzca. Por ello, los gestores con la consejera Patricia Rodríguez a la cabeza están, en cierto modo, tranquilos. No hay que renovar el plantel de jugadores al completo sino dar pinceladas dentro del margen que fija la Liga de Fútbol Profesional. Un portero, dos centrales, un par de centrocampistas, jugadores banda y un media punta serán los puestos a cubrir en principio.

Mercado parado

El hecho de que se esté disputando la Eurocopa ha frenado el mercado, pero los rojiblancos volverán a trabajar en poco más de dos semanas aunque es evidente que sin la plantilla al completo. Hasta que se cierre el plazo de fichajes restan dos meses y medio, mucho tiempo. De ahí que habrá que tener paciencia y más en un conjunto como el nazarí en el que la capacidad económica se verá reducida con respecto a la pasada campaña y eso afectará a la planificación.

La experiencia del nuevo director deportivo puede ser importante en el desarrollo de un proyecto potente en la base

La consejera hizo hincapié en la presentación de Boada en “la academia” o lo que es lo mismo, la cantera. Como idea es fantástica, pero hay que tener los pies en el suelo porque el trabajo de cantera no se lleva a cabo de un año para otro. La experiencia del nuevo director deportivo puede ser importante en el desarrollo de un proyecto potente en la base pero la situación deportiva, en especial del filial, no es la ideal para proporcionar jugadores al primer equipo.

El Recreativo jugará en la Segunda RFEF, la cuarta categoría del fútbol español y el salto hasta Primera es demasiado grande. Por ello, pese al silencio existente en la entidad en lo que se refiere al ‘Recre’, contar con futbolistas con opciones de poder jugar de manera inmediata en el Granada CF es harto complicado. Habrá que determinar qué papel tendrán Isma Ruiz, Torrente, Joao Costa o Pepe, así como concretar o no la renovación de Aranda, posiblemente uno de los jugadores con más talento de la cantera, con unas características distintas y que está siendo pretendido por varios conjuntos.

"Cantera sana"

Tras declarar que existe “una cantera sana” y que la intención es “potenciar” e “inyectar ilusión” para que los canteranos vean que “hay puertas que pueden ser fáciles de abrir para llegar al primer equipo”, la realidad es muy distinta. El nuevo director deportivo rojiblanco manifestó que “hay que potenciar toda la cantera y el equipo estrella es el segundo equipo que tiene que ser un abastecimiento de jugadores de la primera plantilla”, pero no será fácil que eso ocurra de manera inmediata. Que puedan trabajar diariamente o completar alguna convocatoria si será más factible pero tener a jugadores con dinámica de primer equipo y que cuenten con minutos de calidad será difícil salvo que el nuevo entrenador se ‘enamore’ de algún canterano. Una circunstancia que ya se ha dado anteriormente y no sería la primera vez pero que no es habitual.

Cosas pendientes

Las intenciones son buenas, pero al final son los hechos lo que hacen que el proyecto sea real o no. Y para que tenga visos de futuro, lo primero que habría que empezar a hacer es terminar la Ciudad Deportiva. Esa idea tan bonita, con su residencia, de la que nunca más se supo. O el campo para que el ‘Recre’ pueda jugar allí. Otra promesa de los distintos mandatarios que no termina de concretarse. Por ello, hablar de proyecto de cantera ilusiona y mucho, pero de ilusiones no vive un club en Primera División.