Diego Martínez: "Nos pesaron las ganas de ganar"

El técnico del Granada CF, Diego Martínez, se mostró en la sala de prensa tras el partido, como es habitual, orgulloso del encuentro de los suyos y resaltó la gran racha de resultados de las últimas jornadas, sin dejar de reconocer que los rojiblancos no tuvieron un buen día y que les pudo las ganas de ganar y la tensión.

“Un amigo me mandó un mensaje y me dijo que teníamos un pie en Primera, pero en el fútbol no hay un pie o medio”, explicó Diego Martínez, quien quiso destacar los números de los suyos.

“Tenemos 75 puntos en la jornada 40; si en la jornada uno digo que va a ser así, me dicen que estoy loco. En nuestra situación hay que seguir, cuesta mucho ganar y vamos a seguir peleando, tenemos muchas más lecturas positivas que negativas, aunque a todos nos hubiera ganar hoy (por ayer)”, recalcó Martínez.

“En la primera parte marcamos muy pronto y entramos en una fase con parones y de muchas imprecisiones, con la sensación de que queríamos acabar el partido pero quedaba mucho. El Cadiz no generaba. Estaba el partido controlado pero no teníamos la fluidez y la circulación habitual. En la segunda parte empezaron ellos mejor", dijo.

"Sus ocasiones vienen por faltas porque sus contras las gestionamos bien. Cuando teniamos el partido controlado con los cambios viene la acción de Adrián Ramos y el gol de Aketxe. Se demostró que el Cádiz hace muchos goles al final y tiene jugadores con calidad que te pueden hacer gol”, comentó Diego sobre el partido.

“El Cádiz es un rival incomodo, de esos rivales que está a gusto en las contras. La falta de fluidez la achaco a nuestras imprecisones, más de la cuenta. Controlamos bien a Darwin y fue una pena lo de Adrián Ramos. Fue un partido muy espeso, con imprecisiones, pero estuvimos ahí y competimos. Y hay que tener en cuenta que el Cádiz llevaba diez jornadas sin perder”, añadió.

No fue un buen día

El preparador del equipo rojiblanco reconoció que no tuvieron “un buen día”, que se toparon con “adversidades y con una genialidad del rival”, y que a sus jugadores les pesaron “las piernas, el calor, la tensión y el no hacer otro gol”.

Además, añadió que les afectó el deseo de querer ganar y de que se acabara “pronto el partido”, y que “eso no es bueno, y más con este rival enfrente”.

Aún así, Martínez volvió a mostrarse “orgulloso” de sus jugadores y dijo que “hay que poner en valor lo que hacen”, ya que se han “dejado el alma en cuarenta jornadas” y se la van a seguir dejando “en las dos últimas”.

“Independientemente de los resultados de las dos últimas jornadas, prefiero el empate de hoy con ellos que ganar con otros”, sentenció.

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, afirmó que fueron “mejores” que el Granada y que merecieron “ganar”, además de quejarse por considerar que en el gol de los locales hubo una “falta” de Antonio Puertas.