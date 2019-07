El fichaje de Roberto Soldado ha despertado mucha expectación en el granadismo. No cabe duda. Se comprueba con las declaraciones de los dirigentes rojiblancos y con las muchas decenas de aficionados que se torraron al rol para asistir a su puesta de largo en la ciudad deportiva.

Y venir al Granada CF también supone un reto para el delantero, que se olvida de sus años de su currículum para sentirse como un niño nuevo con zapatos nuevos, para exponer que él también rebosa ilusión y felicidad por unirse al proyecto nazarí en su regreso a la elite.

“Para mí es un orgullo estar aquí”. Eso fue lo primero que dijo en su presentación como nuevo jugador del Granada, al que llega desde el Fenerbahce turco y con el que se compromete para una campaña más una segunda opcional.

“Vengo con ganas de trabajar, ilusionado, y vengo para sumar, para aprender de mis compañeros y del cuerpo técnico. Voy a dar todo lo que tengo dentro por esta camiseta y por este club que ha trabajado mucho para estar en Primera”, agregó, queriéndose quitar desde el primer momento la vitola de estrella con la que llega.

“Voy a hacer todo lo posible en el día a día para llegar a tope a los partidos. Aquí no hay estrellas, nadie está por encima del equipo. Me he unido a un equipo que tiene humildad y yo llego con esa misma humildad para poder sacar lo mejor de cada uno”, indicó tras no querer ponerse una cifra de goles como reto.

Soldado reconoció que “tenía ganas de volver a España y a la Liga” y habló de que la ilusión que le transmitieron los dirigentes del Granada fue clave para decidirse por este proyecto, del que afirmó que “conseguir el reto de subir significa que se hacen las cosas bien”.

Charla clave con Cordón

“Con Antonio Cordón hablé 25 o 30 minutos y la ilusión que transmitía era increíble. Le dije a mi agente me quiero unir al equipo. Le conozco de Villarreal y suele hacer las cosas siempre muy bien. Sabía que el proyecto es bonito, bueno y me quería unir a él. Fue fácil. También hablé con Fran Sánchez y la ilusión transmitida fue lo que hizo decidirme para venir”, explicó.

“Estoy con muchas ganas de dar lo mejor de mí, de ayudar para ganar partidos. El mensaje en el vestuario ya está claro, todos queremos ganar partidos, estamos con ganas de empezar a competir con los mejores”, dijo un Soldado que se mostró “convencido de que vamos a estar aquí muy a gusto tanto mi familia como yo”.

“En 24 horas he visto que el vestuario es una familia y eso es muy importante. Va a ser un año duro y vamos a tener que sacrificarnos mucho pero estoy convencido de que con la ayuda de la afición, que va a ser fundamental porque habrá momentos difíciles, lo lograremos. Va a ser un año, bonito e ilusionante y vamos a dar lo mejor para que el Granada haga una buena temporada”, agregó.

Declaraciones de Monterrubio

El director general del Granada, Antonio Fernández Monterrubio, comentó que están "contentos e ilusionados" con la llegada de Soldado, al que quiso agradecer "el esfuerzo" que ha hecho para estar en el club.

"Has generado mucha ilusión en los aficionados y eso es importante para nosotros. Cuando se ve tanta ilusión de un jugador por sumarse a este proyecto todo es mucho más fácil. Estamos seguros de que vas a aportar muchísimo a un grupo humano que es excelente. Es un orgullo para este club tenerte aquí", dijo el dirigente dirigiéndose al jugador.