El Granada CF busca dar ante el Leganés el último paso hacia el ascenso

Tras estar a punto de aprovechar el pasado fin de semana su primera bola de ascenso a LaLiga Santander, el Granada dispone este sábado de la segunda. Además, es con su servicio al jugar en casa y no depende otros, como le ocurría en la anterior, que fue al resto.

El deporte granadino vibró el pasado miércoles con una histórica permanencia del Covirán Granada en la Liga Endesa y ahora quiere hacerlo con un retorno del fútbol a la elite que sería histórico, ya que los rojiblancos nunca han subido a Primera en casa. Es hora de conseguir lo que nunca se pudo lograr.

El Granada CF se juega este sábado desde las 21 horas en noventa minutos el ascenso directo a LaLiga Santander, algo que conseguirá si empata o gana en el Nuevo Los Cármenes al Leganés, conjunto ya salvado y sin nada en disputa por la parte alta de la clasificación.

El equipo rojiblanco también subirá de forma directa a Primera si, en caso de derrota propia, el Levante no es capaz de vencer al Oviedo, aunque esa posibilidad no la contempla y sólo piensa en puntuar en su partido para ascender sin depender de otros marcadores.

El Granada llega al encuentro como líder de Segunda tras vencer de forma consecutiva a Lugo (2-0) y Mirandés (1-3) en las dos últimas jornadas, lo que le ha permitido depender de sí mismo.

La otra plaza para subir directo se la jugarán Las Palmas y Alavés, que se miden en un duelo directísimo en el Estadio Insular. En Las Palmas y en Valencia los partidos también empezarán a las nueve de la noche.

El Granada empezará el choque ante el Leganés planteándose como objetivo secundario ganar el partido ante el Leganés para asegurar el campeonato de Segunda, algo que lleva más de medio siglo sin ocurrir. Sería un premio añadido, la guinda al pastel, pero no lo principal.

El gran aval de la escuadra que dirige Paco López es su sensacional rendimiento esta temporada como local, ya que no conoce la derrota en el Nuevo Los Cármenes y sólo ha cedido cuatro empates en casa (ante Levante, Eibar, Huesca y Ponferradina). Todo lo demás, 16 partidos, lo ganó.

Novedades

Esto significa que cualquier resultado de los logrados en los veinte compromisos anteriores de liga en su feudo le vale este sábado al Granada ante el Leganés para subir, por lo que la parroquia rojiblanca no contempla otro paisaje que no sea el de alcanzar el ascenso directo.

Paco López cuenta para el choque con las bajas del meta Raúl Fernández, recién recuperado de una lesión costal que lo ha mantenido varias semanas de baja pero aún falto de ritmo. Por eso seguirá en la meta el portugués André Ferreira.

Tampoco estarán, un partido más, los dos lesionados de larga duración: el medio ofensivo Rubén Rochina y el delantero Jorge Molina. Desde fuera lo verán y animarán como el que más.

El resto de la plantilla está a disposición del preparador al no haber jugadores sancionados para el último partido de la fase regular, algo también meritorio y que habla de una buena capacidad de gestión de la plantilla.

El preparador, que metió varios cambios en el once inicial en el pasado partido ante el Mirandés en relación al anterior en casa contra el Lugo, volverá a mover su alineación, sobre todo en la parte defensiva, aunque no es fácil adivinar el once.

Se espera el retorno a la titularidad de Ricard Sánchez en el lateral diestro, teniendo además en cuenta que Joaquín Marín ‘Quini’ ha arrastrado algunos problemas durante la semana, y posiblemente también de Ignasi Miquel en el centro de la zaga.

Quizás lo más difícil al tirar el once sea saber los cuatro centrales elegidos de entre Víctor Díaz, Cabaco (pareja titular en Miranda), Rubio e Ignasi (los dos últimos los habituales hasta el último partido).

De mitad de campo hacia arriba es probable que el técnico repita el dibujo de tres medios que le está funcionando en los últimos partidos, con Pol Lozano, Óscar Melendo y Sergio Ruiz.

La única duda es el acompañante en punta de Antonio Puertas y del albanés Myrto Uzuni, puesto al que optan Bryan Zaragoza, José Callejón y el israelí Shon Weissman.

El rival

Pitará el cántabro Cordero Vega en un Nuevo Los Cármenes que volverá a registrar un lleno hasta la bandera, con la afición preparada para recibir al equipo cuando llegue al estadio una hora y media antes del vital duelo.

El Leganés saltará al campo con el único estímulo de terminar lo más arriba posible una temporada decepcionante y el objetivo de aguar la fiesta al Granada con una victoria que permita a sus jugadores, y sobre todo a su entrenador, seguir haciendo méritos para que se cuente con ellos la próxima temporada.

En el caso del técnico, Carlos Martínez, llegó al vestuario en una situación muy complicada, con la amenaza del descenso si hubiera perdido en su debut en Ponferrada.

Se ganó ese partido y tres de los cinco siguientes. Eso, más el empate de la jornada más reciente en casa con el Andorra, hacen que el balance sea bueno. Pese a ello todo apunta a que los leganenses buscan un relevo en el banquillo.

En la plantilla, son muchos los futbolistas que terminan contrato y no seguirán. El futuro de otros, en cambio, está en el aire. Difícilmente un partido será juez sobre lo que ocurra, pero la visita a Granada no deja de ser una oportunidad más de exhibirse.

El grupo llega con la única baja del delantero Juan Muñoz, que aunque ya está recuperado de su lesión y tuvo minutos contra le Andorra ha sido padre a lo largo de la semana y en principio no estará,

En los siete enfrentamientos entre ambos clubes, el Leganés ha logrado un triunfo y dos derrotas. El precedente más reciente, en la primera vuelta, se lo llevaron los madrileños (1-0), que han ganado tres de los cuatro jugados en Butarque y han empatado el otro.

La alineación visitante más probable está formada por Belman, Miramón, Omeruo, Jorge Sáenz, Josema, Neyou, Undabarrena, Dani Raba, Cissé, Arnáiz y Karrikaburu.

Los ex del Granada Fede Vico y Nyom en principio, estarán de inicio en el banquillo.