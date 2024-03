Medina: “Se puede lograr, tenemos con qué ilusionarnos”

El entrenador del Granada, el uruguayo Alexander Medina, confirmó este viernes en rueda de prensa que Bruno Méndez estará disponible para el partido del domingo ante el Villarreal, aunque “ya veremos si juega de inicio o desde el banquillo”.

Sobre Raúl Fernández expuso que “está entrenando normal y es decisión técnica las convocatorias”, mientras que de Vallejo, que sigue al margen del grupo, apuntó que “es un caso particular y no me gustaría entrar en detalles”.

“Gracias al club tenemos libertad e independencia absoluta en la toma de decisiones y para que juegue cualquier jugador que esté disponible. Estamos trabajando muy bien con la dirección deportiva, de forma conjunta, con gran armonía, cada uno en su área con muy buena comunicación”, indicó.

Sobre la vuelta de Bruno Méndez e Ignasi Miquel, ambos disponibles tras faltar al choque anterior, apuntó que “los dos tienen características diferentes, pero aportan mucho. Ignasi buena salida de balón con buena pierna zurda. Ha logrado más agresividad e intensidad. Tiene voz de mando. Mayor consistencia”.

“Bruno tiene frescura, intensidad, carácter da mucho al equipo. Veremos como esta que viene de recuperación. Será un partido con mucha intensidad en la parte defensiva”.

En torno a la necesidad de marcar primero, aseveró que “muy pocas veces se da la vuelta a un marcador. En muchos partidos que acabamos con derrota tuvimos ocasiones de gol. Los partidos se ganan con goles y nosotros tenemos situaciones de gol. Las situaciones de gol marcan sin merecemos o no”.

Nombres propios

En relación a Antonio Puertas y Callejón, refirió que sin “dos jugadores con mucha trayectoria, están entrenando bien. A ver si se da el partido para poder jugar con ellos”.

“Quedan trece jornadas. Si mantenemos la calma, la tranquilidad y la confianza en lo que estamos haciendo, se puede lograr, tenemos con que ilusionarnos. Contra el Barcelona el equipo no perdió la brújula, jugamos con identidad”, dijo.

Volvió a referirse al aplazamiento afirmando que “nos tocó por la situación. Estábamos preparados para jugar. Nos trastocó la semana y esto es parte del fútbol. Tenemos que tener capacidad para afrontar estas situaciones que puedan surgir”, por lo que ya están “enfocados ya en hacer un gran partido en Villarreal”.

Sobre el hecho de jugar a las dos de la tarde, Medina apuntó que “no es un horario normal porque a esa hora estas almorzando. Tenemos que adaptarnos. Necesitamos poder de adaptación para salir y dar nuestra mejor versión. Salir a jugar sin excusas.