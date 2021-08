El Granada CF deja escapar dos puntos

Se acabó la pesadilla para la afición rojiblanca, que por fin pudo disfrutar año y medio después de un partido de su equipo en Los Cármenes. Pero la fiesta no fue completa por un absurdo penalti que pudo evitarse de haber pegado Jorge Molina, en un primer momento, y Antonio Puertas después, un pelotazo para sacar el cuero de su área. No lo hicieron y a dos minutos del tiempo reglamentario, el Valencia empató dejando con la miel en los labios a una afición que tuvo sentimientos encontrados durante el choque, pero que terminó ovacionando a su equipo que lo dio todo. Incluso pudo ganar si el VAR no hubiese anulado un tanto de Montoro tras una falta lateral.

Quiso sorprender Robert Moreno a José Bordalás con un planteamiento que no le sentó bien a su equipo, pese a que al descanso se fue con ventaja en el marcador. La principal razón fue la ingente cantidad de balones que los locales perdieron en zonas muy comprometidas, que provocaron que los che llegaran con excesiva facilidad a las inmediaciones de Aarón. El guardameta valenciano respondió a lo grande con fantásticas intervenciones, sobre todo una vez que su equipo se puso delante en el marcador.

Pegada

Y es que, pese a no tener la posesión, el Granada CF si tuvo profundidad en ataque gracias a su juego directo para Luis Suárez y Carlos Bacca. La dupla cafetera se fajó ante la aguerrida zaga valencianista, que no pudo evitar que los nazaríes se adelantaran en el electrónico en su primer acercamiento. Fue gracias a una gran acción de Carlos Neva, que esprintó para evitar que el cuero saliera por banda y sobre la cal tocó para Bacca. El colombiano habilitó con un gran pase a su compatriota que le ganó la espalda a Alderete y batió a Mamardashvili, ese portero que sorprendió con el Lokomotiv Tbilisi en la pasada Europa League en el duelo que disputó en la instalación del Zaidín.

Se las prometían muy felices los de Robert Moreno, pero lejos de jugar cómodos y con confianza, fueron un flan con el balón en los pies. Quisieron salir jugando pero la presión adelantada planteada por Bordalás y el asumir, en ocasiones, riesgos innecesarios en la salida desde atrás generó nervios en la grada.

Robert Moreno quiso sorprender a su rival y puso en liza un once inicial con tres novedades y un cambio de sistema con tres centrales

Pero la llegada de Luís Maximiano parece haber motivado aún más a Aarón, que tiene una gran oportunidad para consolidarse bajo el arco y bien que la está aprovechando. El valenciano se tuvo que emplear a fondo en varias ocasiones. Si no era él con sus paradas, fueron sus compañeros de la zaga los que le echaban una mano. Por ejemplo Domingos Duarte, que evitó en el 21’ bajo palos el empate.

Gran Aarón

No fue la única oportunidad. Guedes vio como el ‘13’ nazarí le sacó una gran mano en el minuto 22 o a cuatro minutos del descanso a Cheryshev. Pero el duelo, lejos de lo que pueda parecer, tuvo muchas interrupciones. Fue muy trabado y los médicos de ambos equipos, Salvador Castillo por bando local y Antonio Fernández, conocido en la casa también y buenos amigos ambos, tuvieron más trabajo del previsto. Tanto que Del Cerro Grande se vio obligado a alargar la primera mitad ocho minutos en los que el Valencia pudo igualar por medio de una falta de Wass.

También la tuvo Luis Suárez tras porfiar con Gabriel Paulista pero su disparo, en el 50’ antes del receso, se marchó junto la palo diestro del portero che. Habría sido una ventaja excesiva para los méritos de un Granada CF cuyo técnico se mostró en ocasiones muy contrariado por la cantidad de pérdidas con el equipo saliendo que los de Bordalás no supieron aprovechar.

Cambio de dibujo

Tal fue el descontento, que no se lo pensó dos veces del entrenador catalán y dejó en el vestuario a Abram y Monchu, dos de los fichajes, para dar entrada a Luis Milla y Antonio Puertas. Nada más iniciarse la segunda mitad, Germán tuvo el 2-0 tras un saque de esquina que no pudo concretar en el segundo palo. La respuesta fue de Guedes. Pero el choque pareció cambiar. Con línea de cuatro atrás, Bacca tirado a la izquierda y Puertas en la derecha, buscó tener más la posesión y jugar en campo contrario. Al menos se logró frenar la sangría de ocasiones en contra.

El VAR anuló un tanto de Montoro en el minuto 90 tras una falta lateral que pudo haberle dado a los nazaríes la primera victoria del curso

Luis Milla le dio la pausa necesaria a la medular, además de mucho trabajo, y Montoro comenzó a impartir su ley en el eje. Al Valencia le comenzó a costar llegar al área rojiblanca ante un rival mucho más ordenado defensivamente y con las ideas más claras. Por parte visitante, comenzó a aparecer Maxi Gómez pero fue a base de jugadas a balón parado como llegaron las mejores ocasiones. En una de ellas, Gonalons casi amplía la renta pero se encontró con Mamardashvili.

El no pelotazo

El Granada CF tiró de oficio, impuso su ritmo y fue durmiendo el choque. Hasta que en la recta final llegó la jugada desafortunada que provocó que dos de los tres puntos en juego volaran. Tras un saque de esquina botado al primer palo, Jorge Molina en vez de pegar un pelotazo y provocar que su equipo saliera en bloque, quiso jugar en corto con Puertas, que se enredó con el balón en los pies hasta que Gayá le arrebató el cuero, entró en el área y cayó derribado por el almeriense. Del Cerro Grande no lo dudó y señaló una pena máxima que materializó Carlos Soler.

Pese al palo, los de Moreno tuvieron arrojo suficiente para buscar el 2-1 y casi lo logran de no ser porque la tecnología le jugó una mala pasada y el VAR anuló un tanto de Montoro que previamente tocó Domingos Duarte. Se perdió una gran ocasión de sumar la primera victoria de la temporada pero al menos esto se parece más al verdadero fútbol. Dos puntos de seis es el balance en las dos primeras jornadas aunque a buen seguro que al nuevo técnico rojiblanco le saben a poco.