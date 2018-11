Pozo entra en la convocatoria ante el Sporting

Como era previsible, el regreso de Alejandro Pozo a la convocatoria de cara a la cita de esta noche (21:00 horas) ante el Sporting de Gijón es la principal novedad en la citación de Diego Martínez. El sevillano vuelve así tras estar convocado con la selección sub 21 con la que ha disputado dos partidos amistosos ante Dinamarca y Francia.

El menudo extremo entra en lugar de José Antonio, que se quedará en la grada al igual que Pablo Vázquez, que seguirá sin debutar una jornada más, y los lesionados Fran Rico y Adri Castellano, en pleno proceso de recuperación de sus respectivas lesiones.

Vadillo

La principal duda del técnico gallego durante la semana ha sido Álvaro Vadillo, con molestias musculares pero finalmente el gaditano está entre los dieciocho jugadores disponibles ante un Sporting que llega con cinco bajas a Los Cármenes. Otra cosa será que Vadillo forme parte o no del once inicial y el posible riesgo que puede suponer su inclusión tras una semana con problemas físicos. Si el cuerpo técnico finalmente lo deja en el banquillo sería la primera vez que el ex del Huesca no sería titular.