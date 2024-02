Ilias dice que el Granada es un equipo que “corre mucho”

El jugador hispanomarroquí Ilias Akhomach aseguró que este verano dejó el Barcelona y recaló en el Villarreal con el objetivo de triunfar, pero admitió que, tras haber llegado al club 'groguet' para jugar en su filial en Segunda, no esperaba ser ahora habitual titular en el primer equipo.

"Evidentemente, al principio no me imaginaba todo esto y lo que me iba a pasar, pero al final ha sucedido, así que estoy muy contento y a seguir así", explicó en rueda de prensa.

"Yo venía con una idea muy clara al irme de Barcelona y fichar por el Villarreal, y era que yo quería triunfar aquí en este club. Voy a intentar estar al máximo siempre y lo voy a dar todo. Al final, he aprovechado la situación, y la mala suerte de Yeremy me ha venido bien a mí, por así decirlo", admitió.

El extremo resaltó la evolución que ha experimentado el equipo en las últimas semanas. "Estos últimos partidos hemos mejorado en bastantes aspectos en el campo. Queda mucho por mejorar, pero estamos en el buen camino", afirmó.

Lo que viene

Ilias destacó como claves de esa mejoría "el gran trabajo" del técnico Marcelino García Toral, la voluntad del grupo pese a no estar en una buena dinámica y el trabajo físico que hacen en los entrenamientos. "Al final de temporada, (el equipo) acabará arriba", auguró.

El jugador 'groguet' aseguró que han merecido más puntos en los últimos encuentros en casa y espera sumar los tres ante el Granada, un duelo en el que insistió que deben centrarse pese al atractivo encuentro de la Liga Conferencia que tienen la semana que viene en el campo del Olympique de Marsella.

"Tenemos que trabajar muy duro para conseguir los tres puntos. El Granada es un equipo muy trabajador, que corre mucho y que se sacrifica mucho", resumió