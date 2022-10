Jorge Molina ve al Granada CF “muy comprometido y mentalizado”

El delantero del Granada Jorge Molina salió este miércoles a sala de prensa para repasar la actualidad rojiblanca. No supo responder a por qué no está siendo titular con asiduidad, reconoció que él tampoco está muy preocupado con la situación actual pero sí que incidió en aspectos a mejorar.

Jorge Molina explicó ante los periodistas que en el vestuario rojiblanco están “con ganas de que llegue el partido del sábado” ante la Ponferradina para “revertir estos resultados y sensaciones” de las jornadas más recientes, con sólo un triunfo rojiblanco en cinco partidos.

“Hubiéramos corregido los fallos si supiéramos la tecla a tocar. Hay que estar más juntos en defensa y ataque porque si robas arriba vas a tener más opciones. Y con balón tener más claridad en la salida y en los movimientos de arriba. Estamos trabajando y estamos todos en ello”, añadió el veterano atacante.

“Veo al equipo muy comprometido y mentalizado”, agregó Jorge Molina, quien resaltó que “el compromiso y el trabajo diario es muy bueno”, aunque “hay cosas que no se están haciendo bien porque los resultados ahora no se están dando”.

En relación a la Ponferradina, conjunto al que visitan el domingo, apuntó que ya han visto vídeos del rival y que están “preparando el partido en base a ello”, sin querer dar “más pistas”.

El punta no está preocupado por “la falta de gol” aunque sí que reconoce que tienen que “crear más ocasiones” porque “en ciertos partidos” están teniendo “pocas opciones” peligrosas ante la meta contraria.

Jorge Molina quiso aclarar que “no es que no haya preocupación, cuando un resultado no es positivo existe, pero no más de la que debe haber”, incidiendo en que “se trata de estar juntos y de tener preocupación en su justa medida para trabajar lo que no se hace bien”.

También cree que tiene que mejorar en el balón parado porque es una faceta “muy importante” y el Granada no ha marcado ningún gol en estrategia y sí los ha recibido, concluyendo que la clava está en “prestar atención”.

Sobre sus pocos minutos

Sobre sus pocas titularidades esta campaña, expuso que “en cada partido el entrenador opta por una alineación”, que Callejón “está teniendo más continuidad arriba” y que esa cuestión “corresponde a lo que piense el míster que puede ir mejor en cada partido.

Aseveró que tanto su obligación como la de Matías Arezo, el otro delantero que juega incluso menos que él, es “entrenar a tope” para cuando tengan “la opción de jugar” que puedan “ayudar al equipo”.

Sobre Arezo, comentó que “todos queremos jugar y participar. Es muy joven se tiene que seguir adaptando un poco porque es un futbol muy diferente. Su actitud es buenísima”.

Al respecto aclaró que en el plano físico se encuentra “perfecto, muy bien”, incluso “mejor que la temporada pasada”, y recordó que en su última titularidad en Eibar jugó los noventa minutos y recorrió durante el choque once kilómetros