Sandoval confirma que Uzuni y Boyé estarán con el Granada ante el Cádiz pero no al cien por cien

El entrenador del Granada, José Ramón Sandoval, confirmó este miércoles en rueda de prensa que los delanteros Lucas Boyé y Myrto Uzuni estarán disponibles de cara al partido del viernes ante el Cádiz aunque ninguno se encuentra en plenitud de condiciones físicas.

Del albanés Uzuni, con molestias en el tendón de Aquiles, dijo que “viene lesionado de estar con la selección porque se fue lesionado”, añadiendo que “el día que jugó el último partido con el Granada también lo hizo lesionado”.

“Uzuni ha entrenado hoy en una jornada liviana y va a hacer un esfuerzo para llegar pero no sabemos en qué condiciones”.

Sobre el argentino Lucas Boyé, también con el grupo en los dos últimos días, avanzó que “tiene molestias que aún mantiene tras estar toda la semana pasada sin entrenar”.

“Los dos están intentando llegar y me gustaría que los dos estuvieran en Cádiz. Lo valoraremos mañana tras la última sesión, pero soy optimista. Todos los jugadores que tengo están muy comprometidos, están al cien por cien en lo mental y todos van a dejarse la piel”, añadió.

Sandoval insistió en que “van a poder estar todos disponibles para Cádiz menos Vallejo”, al que mandó “un abrazo” deseando que “pronto pueda estar con el equipo”.

“Según han ido pasando los días soy más optimista de cara a los que pueden participar en Cádiz, aunque no se si de principio o no”, agregó el técnico, quien también se refirió al uruguayo Facundo Pellistri, que entrenará el jueves con el equipo tras estar con su selección

“Evaluaremos cómo viene Pellistri, pero está con muchas ganas de unirse a grupo. Todos los soldados están listos para la batalla”, indicó.

Sandoval quiere que “todos los jugadores se sientan importantes independientemente de los minutos que jueguen”, sentenciando que “el rol de todos los jugadores va a ser salvar al Granada".

Dejó claro que con su llegada “todos parten de cero” ante “un reto de diez partidos en el que todos tienen que estar por aportar”, centrándose en los veteranos Antonio Puertas y José Callejón, que apenas contaban para su antecesor Alexander Medina.

“Sé que Puertas me va a dar lo que le pida, igual que Callejón. Los he visto con predisposición. Preparo la mente de todos para que sepan que van a ser importantes. Ellos son el Granada, no son ni Callejón ni Puertas. Yo no vengo a que me llore en el hombro nadie, quiero potenciar sus valores y nada de penalizar. Es una oportunidad para poder participar el que no lo hacía tanto, pero todos se lo tienen que ganar”, explicó.

Mensaje a la afición

Sandoval confirmó que usará al camerunés Martín Hongla “de pivote” porque no quiere “desnaturalizar a los jugadores”, y ensalzó a la afición rojiblanca.

“Yo siempre voy a hablar bien de esta afición y ciudad. Están ahí a cambio de nada, tenemos que hacer autocrítica. Quiero que esta afición crea hasta el final, ese va a ser el generador que nos va a hacer seguir funcionando. Hoy he puesto un video de etapas anteriores que hemos vivido”. destacó.

“Vamos a trabajar pensando que nuestra afición nos está esperando. Nunca ha bajado los brazos. He visto un ambiente de creer, de ir para adelante y los jugadores lo perciben. No quiero pensar en nada negativo. El fútbol es el deporte que más oportunidades da en la vida”, expuso.

Sobre el club que se ha encontrado en su segunda etapa, comentó que “ha dado un cambio a mejor en infraestructuras. Con el paso del tiempo hay muchos equipos que se estancan y caen, pero este club se ha adaptado y ha ido a más”.

“Fuera hace mucho frío. Quiero quedarme aquí mucho tiempo, veo una maquinaria en funcionamiento. Se hacen cosas bien y piensan en hacerlas mejor. Contento con encontrarme a un Granada como el que me he encontrado. Todos los medios para trabajar nosotros. Agradecimiento a la gente que es participe de todo esto. Se siente el ADN Granada desde que los niños son pequeños”, relató.

Al ser cuestionado por Jorge Molina y Manolo Lucena, ambos en el cuerpo técnico del club, también fue claro: “Molina y Lucena son señas de identidad. Me he apoyado mucho en ellos. Iconos de este club por su respeto a este escudo. Me dicen las cosas de verdad, ellos quieren que el club crezca y no me van a engañar. Quiero que seamos todos una familia. Vamos encaminados y solo falta que entre la pelotita”.