"Marcamos cuatro pero faltó eficacia"

El entrenador del Granada, Diego Martínez, se mostró al final del encuentro "feliz por el triunfo, por la imagen y por los jugadores", aclarando que cuando habla de futbolistas lo hace de "toda la plantilla" porque "salen once y hay tres cambios pero la actitud de todos es espectacular y eso hace que este equipo logre una victoria tras una derrota, que es una de las cosas más difíciles del fútbol".

El técnico aclaró que intentaron marcar más goles y sentenciar el choque antes pero recordó "la dificultad de la categoría" apuntando que "es difícil explicar que hacemos cuatro goles y nuestro mayor error en este partido es la eficacia".

"Se dan así los partidos. Me quedo con el temple y la fuerza mental en el momentos de dificultad e incertidumbre. Tuvimos aplomo, pausa y me parece espectacular la reacción de la afición tras sus goles. Eso es competir el partido porque cuando más lo necesitábamos estaban ahí".

El preparador rojiblanco también resaltó "la atención, la mentalidad, la fluidez y el trabajo" ya que "hubo jugadores que no marcaron" pero a los que destacó, como Adrián Ramos, Montoro o "la parte de atrás cuando el partido estaba más feo".

"Hay que disfrutar y a seguir. Hasta un partido que mereces ganar se te puede complicar", dijo a modo de conclusión.

Al ser preguntado por lo que dijo a sus jugadores en el descanso, reconoció que "hay descansos más difíciles" y que incidió en "continuar en la línea, ser más eficaces, mantener la concentración y querer ser ambiciosos".

"Jugamos con alegría y dinamismo en ataque, sabemos lo difícil que es la categoría y cada partido, aunque las ocasiones digan lo contrario. Hay que sentirse orgullosos del equipo".

El Granada durmió en zona de ascenso directo pero el técnico insistió en que "la clasificación es anecdótica, no dice nada. Me quedo con los catorce puntos, con la mentalidad y con el equipo que estamos construyendo, con no rendirse ante la adversidad y permanecer unidos. Los puntos son para saborearlos pero la clasificación a estas alturas no dice absolutamente nada".

Martínez no valoró el mal partido del Córdoba ya que cree que lo que pasó en el primer tiempo "ha sido mérito del Granada" ya que "los jugadores han salido muy mentalizados, con la idea de querer robar el siguiente balón y con la actitud de estar metidos todo el partido".