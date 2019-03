Las dos últimas jornadas resumen a la perfección la temporada tan irregular de la UD Las Palmas. El conjunto canario tiene una plantilla que, por nombres, debería estar en posiciones de ascenso directo a Primera División.

A pesar de ello, el rival del Granada CF casi calca la campaña pasada de su hoy anfitrión: llena de expectativas pero decepcionante. El equipo dirigido ahora por Pepe Mel ha sido capaz en los últimos dos partidos que ha disputado de vencer en Riazor por 0-1 al Deportivo y de perder en casa por 1-2 contra el Mallorca, dos rivales que ocupan ahora mismo puestos de promoción de ascenso.

Esos dos han sido los encuentros que ha dirigido Pepe Mel desde que llegara al banquillo de la UD Las Palmas el 4 de marzo. El técnico llegó a la entidad con el objetivo de meter al equipo entre los seis primeros para cumplir el objetivo de la temporada, que es el ascenso a Primera División.

Mel aterrizó en la isla para cubrir la vacante dejada por Paco Herrera, al que en ningún momento le han acompañado los resultados y que dejó al equipo situado en la parte media de la clasificación. Ahora Mel tiene otro reto parecido al que afrontó en Riazor, ya que su equipo se mide fuera de casa al segundo clasificado. Los amarillos intentarán lograr una victoria que les permita comprimir el grupo de cabeza.

Cambios

El del entrenador no es el único cambio que ha realizado el club canario durante la temporada. La UD Las Palmas ha incorporado a Eric, Aythami Artiles, Erik Expósito y Srnic, mientras que salieron del equipo Parras y Sacko en busca de más minutos en el Real Murcia y el Videoton, respectivamente.

Posiblemente la plantilla formada por la UD Las Palmas es la que tenga más calidad de toda la categoría, pero ese talento no se ha traducido en resultados. Aythami, Dani Castellano, David García, De la Bella, Juan Cala, Fidel, Maikel Mesa, Momo, Ruiz de Galarreta, Timor, Araujo o Rafa Mir son jugadores que bien podrían estar en Primera División.

Por encima de todos ellos sobresale el nombre de Rubén Castro, que lidera el apartado goleador del equipo con once tantos.

Por números, el equipo de Pepe Mel ocupa el sitio que le corresponde. La UD Las Palmas ha marcado 34 tantos en las 31 jornadas de competición que han transcurrido, mientras que ha recibido 32. El objetivo del nuevo entrenador es traducir todo ese talento con el que cuenta la plantilla en buen juego con la misión de generar más oportunidades que se conviertan en gol a la vez que echa el cerrojo a la portería del ex rojiblanco Raúl Fernández.

Con bajas

El panorama que se ha encontrado Pepe Mel en Las Palmas es desolador. El técnico no podrá contar hoy con Sergio Araujo y Danny Blum, que están lesionados y no podrán ser de la partida. Además, sancionados están Álvaro Lemos y Fidel Chaves, mientras que Rafa Mir está concentrado con la selección española sub 21 y disputó algunos minutos el pasado jueves en Los Cármenes, estadio en el que hoy juega el club al que pertenece.

Las cinco bajas con las que cuenta Pepe Mel provocan que salga una convocatoria con el resto de jugadores disponibles. A pesar de ello, el entrenador tiene exceso de centrales y exceso de centrocampistas, por lo que la última derrota ante el Mallorca hace imprevisible el once canario hoy. Lo que sí es seguro es que Rubén Castro estará en la punta de lanza. Su compañero más adelantado puede ser Maikel Mesa, aunque actuaría detrás del delantero.