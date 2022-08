Quini, el 'apagafuegos' del Granada CF

Aunque son dos los puestos que la dirección deportiva está estudiando reforzar, la plantilla con la que cuenta Aitor Karanka está compensada. Tras las salidas de Isma Ruiz y Adri Butzke, son 21 las fichas del primer equipo ocupadas, a las que hay que añadir Ricard y Raúl Torrente que tendrán dorsal del filial pero que no jugarán con el Recreativo sino con el Granada CF.

Si llegaran dos últimos refuerzos tanto en la delantera como en el extremo izquierdo, como parece ser la intención de Nico Rodríguez, serían 25 los jugadores más los canteranos Pepe o Bryan. Las lesiones de larga duración del citado Torrente y de Carlos Neva hicieron que se firmara en la zaga un par de jugadores más a la espera de poder contar con ambos. Sin embargo, la polivalencia puede solucionar un problema. Es el caso del lateral izquierdo. Sin Neva disponible y sin fecha aún de poder contar con él, en la operación de Luis Milla se consiguió la cesión de Jonathan Silva. Pero al argentino le falta ritmo. Jugó la pasada campaña apenas 334 minutos entre Leganés y Getafe y además se incorporó a la dinámica de los rojiblancos en el stage de Jerez de la Frontera y no desde el primer día de pretemporada.

Multiusos

Sin embargo, en la plantilla hay un jugador multiusos que no le pondrá fácil a Silva tener continuidad en el once. Se trata de Quini, uno de los capitanes del plantel, que está siendo la solución de Karanka en este arranque liguero. De Lugo llegó Ricard Sánchez, que está siendo una de las sorpresas del actual líder de LaLiga SmartBank. En teoría, ambos se iban a disputar el puesto, teniendo en cuenta que ya la pasada campaña el técnico vitoriano apostó por utilizar a Víctor Díaz como central. Pero con Neva lesionado y tras el traspaso de Adrián Marín al Gil Vicente, únicamente quedaba para el estreno de la competición Jonathan Silva en el flanco zurdo y sin estar a su mejor nivel.

A sus 33 años tiene oficio y experiencia además de polivalencia

Fue el momento, una vez más, del ‘apagafuegos’ Quini, que está aprovechando la oportunidad y que no se lo pondrá fácil a sus compañeros. El cordobés, a sus 33 años, tiene oficio y experiencia para jugar a pierna cambiada. Ya lo hizo, y en no pocas ocasiones, con Diego Martínez en el banquillo. Defensivamente no tiene problemas como ya demostró ante el Ibiza, frente al que evitó en la segunda parte y con 0-1 en el marcador que Cristian Herrera anotara el empate, en una acción en la que estuvo muy rápido adelantándose al delantero ibicenco.

En el duelo ante el Racing de Santander, demostró que en el uno contra uno es muy complicado superarle. Su velocidad de reacción, una de sus principales armas, la puso en práctica en varias acciones para ganarle a sus rivales duelos individuales. No obstante, jugar en una posición antinatural, pues es diestro, tiene sus inconvenientes y estos no son otros que los problemas que mostró cuando se incorporó al ataque. Fueron varias las ocasiones, sobre todo en la primera mitad, en las que subió la banda aprovechando que Uzuni se metía por dentro pero, a la hora de centrar, con la zurda le costó. Pero es algo normal pese a que no es un puesto nuevo para él.

Sexta temporada

Siempre dispuesto ayudar, Quini, que empezó su carrera como extremo, afronta su sexta temporada como rojiblanco con la ilusión de devolver al Granada CF a la máxima categoría tras el triste descenso del pasado mes de mayo. Ya formó parte de la plantilla que logró el ascenso en la campaña 2018-2019 y en plena madurez futbolística, es uno de esos profesionales que están al servicio del equipo. Cumple contrato en junio de 2023 y su rendimiento en este inicio de la competición está siendo muy bueno. Jonathan Silva no lo tendrá fácil para quitarle el puesto porque Quini siempre responde.