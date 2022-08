El Granada CF tira de paciencia ante el Racing

El Granada CF tuvo que ponerse el mono de trabajo para ganar su primer encuentro en casa. Los rojiblancos superaron a un Racing de Santander (2-0) que opuso mucha resistencia en la primera mitad. Pero los de Karanka fueron otros tras el paso por vestuarios, más decididos y profundos. La entrada de Melendo y Víctor Meseguer le dio otro aire al juego de un equipo que suma seis puntos y que aún no ha encajado ni un gol. Buena carta de presentación para iniciar la temporada.

La dirección deportiva del Granada CF tiene claro que a la Segunda División hay que respetarla porque entre los equipos no hay tanta diferencia como en Primera. El claro ejemplo se pudo ver durante la primera mitad del choque. El Racing, un recién ascendido, incomodó en todo momento a los de Karanka, que tuvieron muy pocas ideas ofensivas, con su cuarteto atacante con escasa movilidad y los que les costó una enormidad superar el buen defensivo del cuadro santanderino.

Dos cambios

Como esos partidos se van a ver muchos esta temporada y la afición rojiblanca se tiene que ir acostumbrando. En esta categoría no basta con la calidad. Hay que hacer más cosas. Para empezar, ganar los duelos individuales. El técnico vasco modificó su once con un par de cambios con respecto al duelo en Ibiza. Bodiger no pudo ser de la partida por lesión y, además, le dio la oportunidad a Arezo en detrimento de Soro.

A los rojiblancos les costó en la primera mitad superar el orden defensivo de su rival

Por el pivote galo entró Sergio Ruiz, que hizo su trabajo pero no pudo, junto a Petrovic, hacerse con el control del centro del campo. Y eso condicionó mucho la fase ofensiva de los rojiblancos. Callejón actuó por detrás de Arezo con Puertas y Uzuni en bandas, pero la profundidad en los primeros 45 minutos fue escasa. De hecho, lo más destacado en ataque de la primera mitad fue un disparo muy desviado de Quini a los diez minutos tras robar el esférico a un rival, y una jugada de estrategia bien elaborada que ejecutó Ricard para Callejón, que el motrileño no aprovechó y cuyo centro lo despejó un zaguero visitante.

Pobre bagaje

Un bagaje demasiado pobre para un equipo que ilusionó a casi 13.000 espectadores que acudieron en agosto a Los Cármenes para comprobar si su equipo ofrecía las mismas prestaciones que en tierras baleares. Por el contrario, el conjunto cántabro hizo su partido. Con parsimonia en cada una de las acciones a balón parado y con el exrojiblanco Germán como líder atrás y que fue ovacionado, fue el que más peligro llevó. A los 18 minutos, el excapitán rojiblanco remató un saque de esquina que detuvo André Ferreira sin problemas. Once minutos más tarde, Miguel Rubio evitó que Matheus Aias abriera el marcador de cabeza.

Llegó la pausa de hidratación y en la grada se albergaba la esperanza de ver algo distinto en el último cuarto de hora. Pero no fue así. Con constantes cambios de orientación, Puertas decidió moverse más la media punta para dejarle todo el carril a Ricard. Pero los de Fernández Romo cortaron casi todas las líneas de pase, ahogando así la creación local, con un Quini con muchos problemas para centrar con la zurda y con Uzuni y Arezo que no la olieron. Los jugadores se fueron al descanso con la sensación de tener que hacer mucho más para ganar el segundo partido del curso.

Otro Granada

Y pareció que la charla del míster vasco surtió efecto pues el Granada CF salió más enchufado en el segundo acto, con un par de saques de esquina a su favor. Pero Marco Camus, en una contra, llevó de nuevo el susto a la grada con un remate tras dejada de Matheus. La respuesta la tuvo Uzuni, en el punto de penalti y con la testa, tras centro de Puertas. Los Cármenes se animó y eso ayudó a los que estaban en el verde.

La entrada de Melendo y Víctor Meseguer le dio otro aire al juego de los de Aitor Karanka

El colegiado anuló un gol a Callejón por claro fuera de juego a pase de Sergio Ruiz. Pero era otro Granada CF. Karanka movió el banquillo con un doble cambio, dando entrada a Víctor Meseguer y Melendo en el campo. Y la decisión no le pudo salir mejor. El ex del Espanyol vio el desmarque de Callejón en el área y le puso un balón de dulce que el motrileño, tras adelantarse a Parera, no desaprovechó para poner a su equipo por delante (67’).

Con ventaja en el marcador, los locales siguieron igual pero con más tranquilidad. Meseguer y Melendo dieron más claridad al eje. A ello se unió que los cántabros abrieron sus líneas y con espacios, este Granada CF tiene mucho peligro. Pero el Racing no se rindió, y a siete minutos del final, Unai Medina estrelló el cuero en el travesaño con un espectacular chut que volvió a apretar los corazones de los aficionados granadinos.

La sentencia

Fue el último susto, pues los de Karanka supieron tirar de oficio y, en una jugada personal de Uzuni ya en tiempo de descuento, ampliar su renta y sumar tres nuevos puntos, la segunda portería a cero y la sensación de tener muchos recursos como demostró en la segunda mitad. No tanto en la primera. Pero así es la Segunda División.