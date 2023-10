El Recreativo Granada busca hacerse fuerte como local ante el CD Alcoyano

El Recreativo Granada afronta este sábado el partido correspondiente a la séptima jornada del grupo 2 en Primera Federación. El encuentro será ante el CD Alcoyano, que tampoco afronta su mejor forma y se encuentra dos posiciones por debajo, con un punto menos.

Las bazas de los de Milla pasan por la mejoría que demuestra el equipo cuando juega en casa, ya que cuatro de los cinco puntos con los que cuenta el equipo han llegado en la Ciudad Deportiva (empates ante Linares y Algeciras, y victoria ante el Intercity).

También ha apelado a la afición, que siempre impulsa al equipo, y tiene la oportunidad de disfrutar de una tarde granadinista, con la previa del Recreativo antes de ir a Los Cármenes a ver el partido contra el FC Barcelona,

Como comentó el técnico en rueda de prensa, las ganas de volver a jugar y ganar invaden a los jugadores rojiblancos: "Después de una derrota, quieres que llegue cuanto antes el próximo partido y estamos ansiosos de que llegue el domingo, sobre todo porque sabemos que muchas de nuestras opciones por conseguir objetivos pasan por por hacernos fuertes y sacar puntos aquí en casa"

El rival

El CD Alcoyano es otro de los conjuntos en la zona baja de la tabla. A pesar de arrancar la temporada con victoria ante el Atlético Sanluqueño, no han vuelto mostrar su mejor versión y por consiguiente, no han vuelto a llevarse los tres puntos. Cuatro derrotas consecutivas, tres de ellas por la mínima, dejan al equipo alicantino en lugar delicado. Intercity (1-0), Ibiza (0-2) Ceuta (1-0) y Córdoba (0-1), son cuatro jornadas donde el equipo no ha conseguido puntuar ni dejar buenas sensaciones. Tanto en su campo como a domicilio, el Alcoyano se encuentra en una situación similar al Recreativo, donde encaja menos goles, pero también anota menos.

En su último partido, consiguieron rascar un empate sin goles en casa del Real Murcia, que los deja con cuatro puntos, dos posiciones por debajo del Recre, 18º.

Para el entrenador rojiblanco Juan Antonio Milla no hay que confiarse, ya que, como ha explicado, el Alcoyano quizás no ha comenzado como le hubiera gustado, pero sí que "dan una sensación de ser un equipo muy sólido y muy bien trabajado". Elogió al rival, que "mereció mucho más que un empate en su último encuentro".

Desde luego, es una realidad que la estadística favorece al Recreativo, ya que cuando tiene que desplazarse lejos de El Collao durante este año, el Alcoyano sufre mucho. De los catorce partidos que ha disputado, once de la pasada temporada y tres de la actual, sólo en dos consiguió la victoria.La última vez que los de Vicente Parras lograron el triunfo como visitantes fue el pasado 13 de mayo en Lezama ante un Athletic B (que terminó descendiendo) por 1-3, una victoria que fue clave para firmar la permanencia de los alicantinos en la categoría el curso pasado.