El Recreativo Granada, a por la segunda victoria seguida en Alcoy

El Recreativo Granada se enfrentará este domingo 28 de abril, a las 16:00 horas, al CD Alcoyano en su búsqueda por competir hasta final del curso con la mayor dignidad posible. A pesar de haber descendido matemáticamente hace dos jornadas, el equipo dirigido por Germán Crespo busca mantener su buen momento después de la victoria en el último encuentro y terminar la temporada de la mejor manera posible.

El filial del Granada CF viene de una impresionante victoria en casa contra el San Fernando (5-0) en el que fue sin duda alguna el mejor partido del año para el equipo, pero ya tiene el descenso asegurado. A pesar de esta situación, el equipo aspira a cerrar la temporada con buenas sensaciones, algo que parece estar encontrando en esta etapa final. En el encuentro ante los gaditanos, se volvió a ver la mejor versión de Mario González, Pablo Saénz u Óscar, la revelación del juvenil que parece estar asentándose en el once de Germán.

El entrenador del Recreativo Granada, Germán Crespo, ha comentado que tenían "ganas de sacar un buen resultado. Al final sale todo, y más cuando lo ves tranquilamente luego en casa. Todo lo que generamos entró. Hay que pasar página como cuando se pierde, pero anímicamente esta victoria la necesitaban nuestros jugadores", ha afirmado el míster.

Con la presión de la permanencia ya fuera de la ecuación, los rojiblancos pueden sentirse más liberados para expresar su fútbol sin restricciones, lo cual puede ser un desafío para una plantilla con limitaciones y poco poder ofensivo, como se ha visto durante toda la temporada.

El rival

El Alcoyano encara este domingo, a las 16:00 horas, su enfrentamiento contra el Recreativo Granada con un doble propósito: asegurar de manera matemática la permanencia en la Primera Federación y recuperar la senda de la victoria en casa tras dos empates consecutivos.

El equipo dirigido por Vicente Parras saldrá al terreno de juego pendiente del resultado del San Fernando frente al Real Madrid Castilla. En caso de derrota de los gaditanos, una victoria frente al Recreativo Granada aseguraría la permanencia matemática para el Alcoyano. Además de este objetivo, el equipo buscará volver a la senda de la victoria luego de los dos últimos empates ante Atlético Baleares y San Fernando.

Los alicantinos no tienen a un gran goleador, sino que la anotación se ha repartido durante toda la temporada. Los máximos goleadores son Agüero e Imanol, con cuatro dianas cada uno, a los que hay que añadir dos pases de gol. Asimismo, el centrocampista Juanan es el mejor asistente, con cuatro pases de gol a sus compañeros. A estas alturas de la temporada son cifras no demasiado altas, lo que hace ver que en general los partidos del Alcoyano no suelen tener demasiados goles.

El enfrentamiento entre el Alcoyano y el Recreativo Granada cuenta con un único precedente en la historia, que se remonta a más de cinco décadas atrás, en la temporada 1969/70. En aquella ocasión, los blanquiazules lograron una victoria contundente por 2-0.

Vicente Parras afrontará el partido con las bajas del lateral Sergi López, quien tiene complicado regresar esta temporada debido a una rotura muscular, y del extremo Kike Carrasco, quien esta semana ha vuelto a resentirse de problemas en la rodilla.