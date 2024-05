Industrial Copera celebra su 32 aniversario a lo grande

La sala granadina de música techno cumple 32 años desde su apertura en 1992 y para honrarlo han preparado un evento especial que reflejará lo que ha supuesto la discoteca en el panorama nocturno de la provincia andaluza. El club ubicado en el municipio de La Zubia anuncia, para el próximo viernes 10 de mayo, un evento multitudinario con la presencia del artista internacional Trym como cabeza de cartel, para festejar su trigésimo segundo cumpleaños. Al reconocido dj francés le acompañará el antiguo residente de Industrial Copera C-System, quién vuelve tras tres años de su última actuación; además de Junior, Amonet y Le Coné.

Con motivo de su aniversario, la discoteca valorada como una de las mejores de España y con reconocimiento europeo, acogerá a centenares de asistentes de todas las edades en una fiesta en la que no faltará la música ni las ganas de bailar. Tras las recientes obras Copera se consolida con uno de los mejores sistemas de sonido nacionales y, por ende, se ha convertido en uno de los destinos más recurrentes de los miles de estudiantes de la ciudad de Granada.

Industrial Copera data sus inicios en 1992, convirtiéndose en una de las salas pioneras de la música electrónica de Andalucía en pocos años. Desde sus inicios se convirtió en un referente de cultura del club, que acompañada de la música techno instauraron los pilares de la escena que conocemos hoy en día. Durante la segunda mitad de los noventa y los primeros años del S. XXI. el techno, house, drum&bass, breakbeat y electro fueron las múltiples tendencias musicales que impulsaron el proyecto, y que a día de hoy se mantienen. La popular discoteca, que debe su nombre a la idea que tuvo el director de cine Juan Cruz, ha conseguido profesionalizar el panorama trayendo a grandes artistas históricos como son Richie Hawting, Ben Sims o Carl Cox; además de haberse diversificado con otros géneros como el hip-hop o el rock en los conciertos que ofrece en su programación. Si bien ahora cuenta con una gran solvencia, en el año 2013 tuvo que cerrar por motivos políticos en lo que era su antigua ubicación, Armilla, aunque un año más tarde se acabó trasladando a La Zubia, dónde se mantiene y parece que permanecerá unos cuantos años más.

Martin Lermurier, alias Trym, es un talentoso dj y productor francés conocido por un estilo caracterizado por su habilidad para crear sets llenos de energía y tensión. Destaca por combinar elementos del techno industrial con muchos otros subgéneros de la música electrónica como pueden ser el Acid o el Hardtechno. Recientemente ha ganado reconocimiento en la escena por sus múltiples actuaciones internacionales; aunque en el ámbito nacional se le reconoce por apariciones en festivales como el Aquasella o eventos conmemorativos en Fabrik Madrid, la discoteca conocida por ser una de las más grandes de Europa. El artista principal de la noche debuta en la discoteca granadina con uno de sus exclusivos sets, que seguro estará marcado por su curiosa selección musical y su identificativa marca personal.

Por otro lado, el coprotagonista de la noche, C-System, se trata de un artista granadino con una gran trayectoria mundial que vuelve a aparecer en Granada tras tres años actuando en multitud de festivales y salas, en las que ha afianzado sus famosas producciones y su estilo marcado por una línea oscura y melódica. Para muchos, el dj andaluz es la verdadera sorpresa de la noche, pues su regreso ha creado una gran expectación.

La fiesta no acaba

Además, para completar el festejo, Industrial Copera se asocia con la compañía granadina Domo en el festival de música electrónica que se celebrará el día siguiente del aniversario en El Complejo Embrujo de Granada con la implementación de un escenario con su propia esencia llamado From hell to the cave, en el que actuarán otros artistas internacionales de gran renombre.