El Recreativo y el Granada femenino ya conocen la fecha del inicio de la pretemporada

El Granada CF femenino y el Recreativo Granada ya conocen la fecha del inicio de su pretemporada. Las de Roger Lamesa afrontarán un año ilusionante con el regreso a la máxima categoría, la Liga F y comenzarán a trabajar el próximo lunes 24 de julio desde las 18:30 horas en la Ciudad Deportiva, donde se les realizarán los pertinentes reconocimientos médicos. Posteriormente tendrá lugar la primera sesión de trabajo sobre el césped.

A lo largo del mes de agosto, se celebrará la Copa Andalucía, en la que participará el conjunto granadino, con fecha y lugar aún por confirmar. Además, también se disputará un encuentro amistoso frente al Alhama CF en tierras murcianas el próximo viernes 18 de agosto.

A la espera de cerrar todo el calendario de partidos amistosos, próximamente se dará a conocer el calendario completo de partidos amistosos de la fase de preparación así como el inicio de la Liga F. Quien no estará en el plantel granadino será la centrocampista uruguaya Pamela, que ha firmado por el Sevilla. No obstante, no se espera una profunda remodelación de la plantilla y se mantendrá el bloque que logró el ascenso.

El ‘Recre’

Por su parte, el Recreativo Granada dará el pistoletazo de salida a la campaña 2023-2024, en la que competirá en Primera RFEF por primera vez en su historia, este lunes 17 de julio con el arranque de la pretemporada. El conjunto de Juan Antonio Milla está citado en la Ciudad Deportiva desde primera hora de la mañana. En primer lugar, la plantilla se someterá a los pertinentes reconocimientos médicos y posteriormente comenzará a trabajar sobre el verde.

Amistosos

El filial filial rojiblanco tiene ya fijados varios amistosos de pretemporada. El primero de ellos será frente al Linares Deportivo en la Ciudad Deportiva el miércoles 2 de agosto. Más adelante, visitará al Real Jaén el viernes 4 de agosto, al CD HT Espárragos de Huétor Tájar el martes 8 de agosto y al UCAM Murcia el sábado 12 de agosto.