El Recreativo Granada recibe al Antequera, su mayor piedra en el zapato esta temporada

El Recreativo Granada recibe la visita del Antequera en la 'reedición' de un partido que en la primera vuelta terminó muy mal para los jugadores de por aquel entonces Juan Antonio Milla, ahora Germán Crespo. A partir de las 16:00 horas, la Ciudad Deportiva acogerá el encuentro entre octavo y colista.

El equipo nazarí solo ha logrado dos victorias hasta ahora. En el último enfrentamiento en El Maulí, pudieron experimentar el potencial del equipo antequerano en un partido que finalizó con un marcador de 5 a 2 en contra. Aunque intentando darle la vuelta a la tortilla, también fue uno de los tres encuentros donde el Recre ha llegado a la barrera de anotar dos goles en el mismo partido, con dianas de Diego López y Dani Clavijo, en un duelo donde van Rijn acabó expulsado.

Las bazas del Recreativo pasan simple y llanamente por poder anotar un gol, aprovechar las ocasiones que sí saben generar pero no finalizar y dominar el juego como suele hacer el cuadro nazarí. La losa de llevar un gol en los últimos ocho partidos se hace más pesada cada día, y está por ver si en casa cambia la cosa y son capaces de ser certeros, porque no será por intentarlo. El equipo de Germán sabe tocar el balón y ser vertical, pero a la hora de definir todo cambia. De hecho es el equipo con menos goles anotados ya no sólo del Grupo II, sino de toda la Primera Federación. Datos demoledores.

El entrenador nazarí Germán Crespo es el primero en estar al tanto de esta carencia ofensiva que tienen sus pupilos: "Las claves pasan por seguir en la línea en la que viene el equipo, hemos hecho muy buenos partidos y estamos intentando reforzar la anotación de goles, que es lo que marca la diferencia. El equipo está siendo superior a los rivales en cuanto a posesión y en cuanto a generar ocasiones, pero marcar es lo que importa", explicaba.

El Recreativo Granada-Antequera lo manejará el colegiado Jorge Tárraga Lájara, con la asistencia en las bandas de Rubén Ortega Gil y José Miguel Ganaza Tur. Es la primera vez que arbitrará al Antequera en esta temporada, pero ya dirigió al filial nazarí en la jornada inaugural, donde el Real Murcia se llevó la victoria por 1-2. Su promedio actual de tarjetas amarillas por partido es de 5,26 y hasta el momento no ha expulsado a ningún jugador.

El rival

El equipo dirigido por Javi Medina se encuentra en una posición bastante cómoda, con 35 puntos en su haber, ubicándose en el séptimo lugar de la tabla, a cinco puntos del playoff y con una ventaja de 11 puntos sobre los puestos de descenso. Es crucial asegurar los puntos este fin de semana, ya que luego se enfrentarán a rivales difíciles como el Córdoba y el Recreativo de Huelva en próximos encuentros.

Puede ser un partido 'trampa' para los antequeranos, ya que suelen tener dificultades para dejar su portería a cero (una en los últimos seis encuentros) y ese es justo el aspecto donde el Recre debe haber puesto el foco en los entrenamientos de esta semana.

El mayor peligro de los malagueños pasa por las botas de Luismi Redondo, máximo goleador y máximo asistente de su equipo. Lleva la friolera de diez goles (dos de ellos los anotó frente al Recre en el partido de la primera vuelta) y cinco pases de gol en 24 partidos disputados. También destaca Ale García, con cuatro goles y dos asistencias, y Ale Marín, con 1 diana y 3 pases de gol.

Para este enfrentamiento, el equipo contará con los regresos de los jugadores sancionados, como Ale Pavón y Fermín Ruiz. Sin embargo, la situación con respecto a los lesionados permanece similar, ya que Pepe Mena sigue siendo duda y es muy probable que se pierda el partido, dado que no ha entrenado con el equipo durante toda la semana.