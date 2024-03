El Recreativo Granada firma su condena a última hora

Nueva derrota para el Recreativo Granada, contra el Real Murcia en la Nueva Condomina por 1-0. El filial nazarí marró sus ocasiones en la primera mitad y el inicio de la segunda y acabó sucumbiendo ante un Real Murcia sorprendió a propios y extraños. Y es que, justo tras quedarse con un hombre menos por la expulsión de Larrea, los locales conseguían sacudirse la presión rival.

El equipo murciano mejoró mucho con los cambios realizados en la segunda mitad, frenando a los granadinos y consiguiendo provocar un penalti que acababa resultando definitivo. Carrillo convertía la pena máxima en el minuto 90 y el filial nazarí no conseguía ya neutralizar el tanto.

Salió muy enchufado el equipo local, que ya en el primer minuto pudo adelantarse en el marcador en un mano a mano de Amin ante Pol Tristán, que consiguió in extremis desbaratar el disparo con el exterior del pie del delantero local. Tenía la pelota el Real Murcia, que insistía buscando la portería de un Recreativo Granada algo desordenado en esos primeros compases. Y así, tuvo que volver a intervenir el guardameta de l filial nazarí cuando se cumplía el cuarto de hora de partido, esta vez para tapar abajo el disparo de Pedro Léon tras un centro desde la derecha. Esta vez, sin embargo, el contragolpe de los andaluces a punto estuvo de sorprender al equipo murciano, pero la zaga local conseguía sacar el balón bajo los palos.

Esa acción dio alas a los de Germán Crespo que empezaron a creer en sus posibilidades. No tenía nada que perder el recreativo Granada, que se hizo dueño del balón y encerró al Real Murcia en su área. Los locales, cada vez mas atrás, no conseguían sacudirse la presión de su rival y las llegadas de los granadinos se sucedían, cada vez con mas peligro. En el minuto 27 Julito conseguía hacerse con el balón dentro del área, regatear a su defensor y conectar un remate que se no entraba por muy poco,. Se fue a córner el esférico y en el saque de esquina era Eu el que remataba de cabeza, obligando a lucirse al meta local para detener el balón en dos tiempos.

El Recreativo Granada se mantenía firme, buscando la portería contraria y tratando de mover el balón con velocidad ante un rival completamente descolocado que apenas conseguía salir de su área. Pudo adelantar Rodelas a los nazarís en el minuto 35, en un potente remate que se iba fuera tras estrellarse en un defensor local. El propio Rodelas disponía de la última de esta primera mitad, ya en el 42, en un remate desde desde el vértice del área que, sin embargo, le salió demasiado flojo, directamente a las manos de Manu García.

Movía el banquillo el técnico local en el descanso, pero lo cierto es que tras la reanudación la dinámica del partido no cambió. El Recreativo Granada seguía teniendo el balón y generando peligro ante un Real Murcia que sufría para contener las acometidas de los visitantes, que ya en el minuto 52 volvían a tener una buena ocasión con un balón al segundo palo que Raúl Castro no llegaba a rematar por muy poco. Apenas dos minutos mas tarde las cosas se complicaban aún mas para los locales cuando Pablo Larrea veía la segunda cartulina amarilla y tenía que abandonar el terreno de juego, dejando a los suyos con un hombre menos para afrontar la recta final.

Pudo el Recreativo Granada aprovechar los minutos de desconcierto en las filas murcianas, pero una vez mas la defensa local conseguía evitar el remate de los nazaríes, esta vez, de Eu.Intentaba reaccionar el preparador de los locales dando entrada a Enol Coto, y precisamente él iba a ser el artífice de la reacción de los suyos, dando mas confianza y verticalidad al equipo y disponiendo incluso de una gran oportunidad en el minuto 65, con un remate que obligaba a intervenir a Pol Tristán.

A partir de ahí, el partido dio un nuevo giro. El Real Murcia consiguió dormir el partido, frenando el ataque de un recreativo Granada que con el paso de los minutos fue acusando el desgaste físico y perdiendo chispa. Así, entre unos y otros, los minutos pasaban ahora sin que nada sucediese, apenas se jugaba a nada, y entre faltas, tirones musculares y cambios, los minutos iban pasando sin que hubiese si quiera llegadas a las áreas.

Pero cuando ya parecía que el encuentro iba a terminar con empate a cero, el colegiado señalaba un penalti favorable a los locales, penalti que Carrillo convertía en el 1-0 cuando se cumplía el tiempo reglamentario.Lo intentó el Recreativo Granada de ahí al final, aunque lo único que consiguieron ya los visitantes fue acabar con un hombre menos sobre el terreno de juego tras la expulsión en el descuento de Diego López.