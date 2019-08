“Cuando llega la hora de competir me transformo completamente”

EL Granada CF ha publicado una entrevista con su nuevo delantero, Roberto Soldado, en la que el jugador habla sobre sus primeras semanas como rojiblanco, repasa su carrera y muestra parte de su faceta más personal. El ariete afirma que "cuando llega la hora de competir" se "transforma completamente". El valenciano afirma que el equipo está “con ganas de empezar la Liga", aunque reconoce que la pretemporada es fundamental

“Están siendo unas primeras dos semanas muy buenas. Me ha venido bien para prepararme al nivel de mis compañeros, que tenían un poco más que yo cuando llegué”, manifiesta el atacante. El goleador señala que el vestuario está con ganas de empezar a competir en la Liga Santander, pero admite que el trabajo actual "es importante para la temporada que nos espera”.

“He cambiado mucho en estos años mi forma de jugar”, declara el futbolista, que ha militado hasta en 7 equipos distintos antes de recalar en el Granada. Soldado afirma que ha habido campañas en las que "por mi estilo y el equipo de ese momento era un jugador que no participaba apenas nada en el juego y sólo me dedicaba a definir”. “En Inglaterra pensaba que esa idea iba a encajar bien y no fue así. Tuve que cambiar mucho mi forma de jugar para disfrutar y sacar un poco más de rendimiento a mi juego”, explica el jugador.

El punta reconoce que es en el Villareal de Marcelino donde más disfrutó del fútbol "por la complicidad que había entre todos y como trabajamos”. El valenciano dice que el equipo estaba "muy bien trabajado por Marcelino". “En Turquía viví todo lo contrario. Es un poco más caótico, se saca el talento de cada uno y no se trabaja tanto como equipo. Eso lo he echado de menos”, manifiesta el jugador respecto a su única aventura fuera del fútbol español. El nuevo goleador de Diego Martínez afirma que ha conocido "un país que me ha sorprendido y una ciudad (Estambul) que me ha enamorado”

Como veterano delantero que es, Soldado conoce de sobra como se convive con el gol, que es por excelencia su alimento. "Creo que no hay nada más bonito en el fútbol que marcar un gol. Lo peor es cuando lo tienes y no lo consigues”, señala Soldado, que agrega que tras su bagaje ha aprendido que "hay que trabajar para que haya muchos más días buenos que malos”.

El ex del Valencia reconoce que tiene sus propias manías dentro del fútbol. "Lo que tengo que comer, entrar al campo con el pie derecho o empezar a cambiarme por la parte derecha. Al final son rituales que te dan fortaleza y confianza a ti mismo”, declara.

Soldado dice que fuera del fútbol es "una persona muy tranquila y familiar”, aunque agrega que “cuando llega la hora de competir me transformo completamente”. La sangre caliente es algo muy reconocible del punta español que afirma que ahora se cuida más que cuando era más joven. “Me gustaría haberme cuidado de joven como me estoy cuidando ahora. Seguro que hubiese sacado más rendimiento. Eso cuando eres joven no lo piensas”, apostilla el futbolista, que sigue entrenando con sus compañeros de cara al amistoso de mañana ante el Real Valladolid