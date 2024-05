Sergio Rodelas, un granadinista en el campo que está cumpliendo un sueño

El Granada Club de Fútbol anunció este jueves que ha llegado a un acuerdo para la renovación con el club de Sergio Rodelas, uno de los canteranos con más futuro que ha participado en los dos últimos partidos del primer equipo, y que apunta a repetir en la despedida de la temporada en Montilivi.

Descarado, con habilidad desde la banda y un gran uno contra uno, el futbolista dio una asistencia, siendo esta su mejor virtud, a Lucas Boyé tras una gran jugada personal en su primer partido, frente al Rayo en Vallecas.

El granadino estará además acompañado en este último encuentro por varios jugadores del Recreativo que podrían debutar con el primer equipo, como son Adri López (ya ha debutado, y todo apunta a que será su despedida), Pablo Saénz, Brau y Óscar, siendo los tres últimos los mejores jugadores del filial que entrena que Germán Crespo en estos últimos encuentros de la temporada en Primera Federación, donde el Recre ha mejorado un poco aunque ya descendido.

Sergio Rodelas habló en el vídeo de su renovación, en el que reconoció que "son muchos años de sacrificio, hasta que llegué al Juvenil, después al Recreativo y finalmente con el primer equipo. Cuando me enteré de la convocatoria cumplí un sueño desde chico, debutar con el equipo de mi vida y de mi tierra. Estaba nervioso, pero el día de partido calentando estaba tranquilo y convencido de que iba a estar bien. Todo el trabajo de los míos, de mí mismo y del club me hacía estar muy contento"

"Se lo debo todos a mis padres y a mi hermano. Siempre me llevaron a todos lados a jugar y a entrenar, y me siguen llevando aunque ya no es lo mismo. Tengo mucho orgullo por escuchar el himno y saltar al campo, hasta hace poco estaba en la grada como uno más y en menos de una semana me veo de titular en Los Cármenes, con todos mis amigos y familia en la grada. Luchas desde pequeño para un día como ese", concluyó un ilusionado Rodelas.

Acierto

Por fin la directiva rojiblanca ha actuado con rapidez y buen criterio para evitar otro 'caso Samu' o 'caso Bryan', especialmente el primero quien se marchó al Atlético de Madrid por una cantidad penosa dado su potencial, demostrado esta temporada en su cesión al Deportivo Alavés.

La primera decisión del Granada 24/25 ha sido renovar a una de las promesas de la cantera, quién sabe si ya jugador del primer equipo a partir del curso que viene en Segunda División, algo que le vendrá bien al joven al no tener que pasar por un cambio tan grande entre categorías, y es que parece que la Segunda Federación se le queda corto a este granadino que está cumpliendo un sueño, y que ya apunta a por los siguientes.

Toca continuar buscando un entrenador de garantías que sea el capitán del barco, y jugadores de calidad y comprometidos con devolver al Granada a la Primera División de la que nunca debió bajar, al menos tan pronto y de esa forma tan poco competitiva. Si se muere, que sea luchando.

Así anunció el Granada la renovación de Rodelas: