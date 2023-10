Xavi Hernández: "El Granada es el equipo más físico y el que más kilómetros hace de la liga"

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, afirmó este sábado que el Granada Cf es "el rival más físico de la Liga", y elogió a su técnico, Paco López, de quien dijo que "tiene muchas alternativas" y que "transmite muy bien a sus futbolistas". "Es el equipo que hace más kilómetros y hace daño en el juego directo y en las transiciones", señaló.

Sobre su equipo, que tendrá las ausencias de Robert Lewandowski, Raphinha, Pedri y De Jong dijo que “es el momento con más lesionados, pero no es una plaga", resaltó el preparador azulgrana, que hizo hincapié en que el equipo "tiene jugadores suficientes para competir" y que espera "recuperar jugadores de cara al próximo partido". Ante las cuatro bajas del equipo, el egarense llamó a los canteranos Pau Víctor y Marc Guiu para el entrenamiento de este sábado y entraron por primera vez en una convocatoria oficial del club.

Sobre las ausencias, declaró que "la de Robert es una baja sensible. Es nuestro goleador y el más diferencial arriba, pero tenemos alternativas como Joao Félix, Ferran y además subimos del filial a Marc Guiu y Pau Víctor, incluso Fermín ha jugado en el fútbol base en esa posición", detalló. El que está más cerca de volver, según Xavi, es Pedri, aunque indicó que "es cuestión de sensaciones" y que "ahora vienen dos semanas de descanso" por el parón de selecciones.

Preguntado sobre las dudas sobre el rendimiento de Oriol Romeu, remarcó que es "una garantía" y que está "encantadísimo" de tenerle en la plantilla, y dejó entrever que no va a usar a Christensen como pivote defensivo. "No sería la primera opción, pero puede hacerlo en un momento de emergencia", especificó el de Terrassa.

Sobre el estado actual de la plantilla, dijo que ante el Oporto el equipo "no estuvo fino con balón", pero que, sin él, fueron "espectaculares", y restó importancia al hecho de terminar líderes antes del parón de selecciones. "Si ganamos habrá tranquilidad, independientemente de si somos líderes o no. A estas alturas nos gustaría el liderato, pero no es algo trascendental", concluyó.