Los olvidados del ‘Cacique’ en el Granada CF

Con la llegada de Alexander Medina al frente del banquillo del Granada CF, fueron muchos los cambios que sufrió la plantilla rojiblanca en el mercado de invierno. Hasta diez jugadores llegaron nuevos y eso ha supuesto que futbolistas que tenían un gran peso en el equipo, y no sólo en el terreno de juego sino fuera de él, hayan ido perdiendo protagonismo.

Las llamadas ‘vacas sagradas’ tienen, conforme van pasando las jornadas, un papel residual en el peor Granada CF de la historia de Primera División. El ‘Cacique’ ha optado por darle minutos a las nuevas incorporaciones que, para muchos aficionados, no dan el mismo nivel que otros futbolistas a los que ya conoce y saben de su potencial. Son los casos de los veteranos Raúl Fernández, José Callejón y Antonio Puertas, además de otros más jóvenes como Miguel Rubio o Raúl Torrente.

Los capitanes

Es curioso de que de los cuatro capitanes del equipo que son Víctor Díaz, que entrena sin ficha tras ponerla a disposición del club debido a sus problemas físicos, Carlos Neva, Puertas y Callejón, tan sólo el lateral gaditano cuente con la confianza del técnico. El uruguayo no está siendo precisamente ese revulsivo que pretendía la dirección deportiva encabezada por Matteo Tognozzi junto al secretario técnico Javier Alonso cuando decidieron prescindir de los servicios de Paco López.

Trece jornadas lleva Medina al frente de la entidad nonagenaria en los que ha logrado una victoria y cuatro empates además de ocho derrotas y, en ellas, la presencia de esos cincos futbolistas ha sido testimonial. Uno de los casos más curiosos es el de Raúl Fernández, que fue el portero que eligió en su debut en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid pero se lesionó a los once minutos y ya no ha vuelto a jugar. Estuvo cerca de salir en la ventana de fichajes de enero pero se quedó recuperándose de su lumbalgia. Una vez al 100% le ha costado entrar en una convocatoria, siendo la pasada semana ante la Real Sociedad la primera vez que fue citado. Cuestionado por la no presencia del guardameta vasco, el ‘Cacique’ señaló que no estaba siendo convocado por “cuestiones técnicas”, ocupando Adri López su lugar.

Medina ha optado por alinear a futbolistas recién llegados antes que a los veteranos

En el caso de Antonio Puertas, tan sólo ha sido titular una vez con el expreparador de Talleres de Córdoba o Internacional de Porto Alegre. El almeriense que, según distintas informaciones no seguirá al término de la presente campaña pues el Almería lo quiere recuperar, salió de inicio ante el Sevilla y el resto de minutos que ha tenido en las últimas trece fechas del calendario (32) ha sido en la recta final de los partidos o en el tiempo de descuento.

Algo más de participación tuvo al principio Callejón pero, al igual que Puertas, sólo ha sido titular en una oportunidad, ante el Real Betis y terminó siendo cambiado. El resto de minutos en este periodo de la temporada (74) los ha jugado cuando los partidos llegaban a su fin. De hecho, de las últimas seis jornadas únicamente ha gozado de minutos una vez, ante el Barcelona, siendo ‘decisivo’ tras perder el balón ante Lamine Yamal en el tercer tanto del conjunto entrenado por Xavi Hernández.

Centrales

El caso de Raúl Torrente es un tanto distinto. Jugó de inicio las cuatro primeras jornadas (Real Madrid, Athletic Club, Celta y Sevilla) hasta la llegada, en un primer momento de Bruno Méndez y, posteriormente, del central polaco Kamil Piatkowski. El murciano, que no tiene visos de continuar y que parece contar con ofertas de un equipo de la zona media-baja de la tabla clasificatoria de Primera División, fue suplente ante el Cádiz y, desde entonces, ha disputado tan sólo el tiempo de descuento frente al Barcelona, quedándose sin convocar el pasado sábado ante la Real Sociedad al ser el único descarte del ‘Cacique’.

Tampoco llega a los 200 minutos sobre el verde Miguel Rubio, que sí tiene contrato para la próxima temporada y que, salvo los duelos ante Barcelona y Almería que los disputó al completo, el resto de presencias se reduce a doce minutos frente al Cádiz. Son muchos los hinchas rojiblancos que consideran que ni Torrente ni Miguel Rubio ofrecen peores prestaciones que, por ejemplo, Piatkowski. Pero claro, el polaco es una apuesta del director deportivo.

Los fijos

Por el contrario, profesionales como Batalla, Ricard, Ignasi Miquel, Carlos Neva, Sergio Ruiz y Uzuni, además de Bruno Méndez cuando ha estado disponible, son fijos para un técnico que podría tener las horas contadas si no gana este sábado en Son Moix ante el Real Mallorca.