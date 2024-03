El Granada C cumple con el objetivo y logra el ascenso a Segunda Andaluza a falta de siete jornadas

El Granada CF sacó en la presente temporada un nuevo equipo de cantera en categoría sénior. El objetivo era tener controlados a aquellos jugadores que cumplían la edad juvenil pero que se consideraba que no estaban aún preparados para jugar en el Recreativo Granada y que no se marcharan de la entidad.

Así, se creó el Granada C, que salió a competir en la categoría más baja que hay en el fútbol provincial que es la Tercera División. Y su paso por la misma ha sido fugaz. Y es que este pasado fin de semana el cuadro rojiblanco logró el ascenso a Segunda Andaluza. El equipo dirigido por el que fuera jugador del Granada B o Granada Atlético, entre otros, como es Adolfo Martínez venció por 7-1 al Cúllar Vega en la jornada 23 de la competición, lo que le valió para festejar ese salto de forma matemática al escalón superior a falta de siete jornadas para la finalización del campeonato.

El segundo filial, en su primer año de existencia, lleva hasta el momento una inmaculada trayectoria pues contabiliza todos sus encuentros ligueros con victorias. En concreto, ha sumado 22 triunfos en otros tantos compromisos disputados, sumando un total de 66 puntos en los que ha anotado 106 goles a favor y únicamente ha encajado 14 en contra.

Pero los de Adolfo quieren más y en la próxima jornada frente al CF La Malahá a domicilio, el equipo granadinista tiene la posibilidad de alzarse con el título de Tercera Andaluza. Eso ocurrirá siempre y cuando iguale el resultado del CF Internacional, segundo clasificado de la competición.