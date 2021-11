Un punto en San Mamés que sale muy caro

El Granada CF salió de San Mamés con un sabor agridulce. Sumó un punto que no es fácil de ‘La Catedral’ pero lo hizo tras remontar el tanto inicial de Raúl García, sufrir tres lesiones de jugadores importantes y con un segundo tanto encajado en el que la mala suerte se cebó con los rojiblancos. Se termina noviembre con un balance de cuatro puntos de doce posibles, sin poder alejarse de la zona peligrosa y obligado en diciembre, con un calendario a priori más asequible, a sumar al menos seis puntos para irse al parón navideño relativamente tranquilo.

Pero la factura de puntuar en Bilbao ha salido muy cara. Tres lesionados más de cara a uno de los meses más importantes en los que se suma desde este martes la Copa del Rey, hacen que Robert Moreno se vea obligado a tirar del filial como ya avanzó en la rueda de prensa posterior al duelo. No le queda otra, sobre todo en determinadas posiciones que están cogidas con alfileres. Se suele hablar mucho de cantera pero a la hora de la verdad pocos, o casi nadie, en Granada han apostado por jugadores jóvenes. El técnico catalán, bien sea por convicción u obligado por las circunstancias, lo está haciendo y los canteranos están respondiendo.

El canterano

Uno de ellos es Raúl Torrente, que se consagró en ‘La Catedral’ demostrando que con confianza puede ser muy útil. Hay que tener mucha personalidad para no dejarse llevar por el ambiente que siempre se genera en San Mamés. Y Torrente lo hizo. No sólo eso, sino que tiró de personalidad, le recriminó a Muniain que se tirara, fue al choque sin miedo ante todo un ‘perro viejo’ como Raúl García y estuvo muy concentrado en todo el duelo. La única pena fue el resbalón que impidió sacar bajo palos el cuero en la acción que terminó con el 2-2 en el que la mala suerte se cebó con los nazaríes. Sin Germán seguramente por un tiempo, Víctor Díaz y a la espera de la recuperación de Domingos Duarte, parece que va a tener continuidad para seguir creciendo. Su primera puesta en escena fue muy buena pero ahora queda confirmar esas buenas sensaciones que mostró.

El míster catalán sufrió de lo lindo en uno de los palcos del impresionante estadio vizcaíno. Pero tuvo a todo el cuerpo técnico pendiente de sus comunicaciones. Los rojiblancos supieron reaccionar bien tras el 1-0 y cuajaron una buena primera mitad con una gran pegada ante el arco de Unai Simón. Sin embargo, en la segunda parte arrancaron con un cambio de sistema que no le sentó nada bien al equipo. Gonalons se situó como central por la derecha, quedando el centro del campo para Montoro con la ayuda de Rochina. Pero al Granada CF le costó mucho salir jugando, poco a poco fue reculando lo que obligó al técnico a regresar al dibujo inicial. No es que se mejorara en exceso, sobre todo de cara a las llegadas al área rival, pero al menos al pivote galo se le vio más cómodo. Saber rectificar es importante aunque finalmente no se lograra la victoria. Ya lo ha hecho en varias ocasiones este curso.

Compite

Suele repetir Robert Moreno que su equipo, salvo el día del Rayo Vallecano, ha competido siempre. En tierras vascas volvió a repetirlo. Con mejor o peor juego, lo cierto es que de un tiempo a esta parte los rojiblancos no le pierden la cara a los partidos, incluso en la goleada ante el Real Madrid terminaron gozando de ocasiones y fueron aplaudidos por su público. Pero falta algo más. Se tienen 12 puntos y al término de la actual jornada se podría caer en descenso, algo que nadie quiere. Han sumado puntos en ocho partidos de catorce posibles pero tan sólo se han ganado dos encuentros.

La final

El martes llega la Copa pero lo realmente importante es el duelo del próximo viernes en Los Cármenes ante el Alavés. Ya ha sido calificado por el técnico como “una final” de ahí que solicitara al público granadino que acuda al estadio. Y realmente puede ser una cita clave. De sacarla adelante se llegaría a los quince puntos en quince partidos y se superaría a un rival directo. Con ese ritmo de puntuación la salvación estaría más cerca (se llegarían a 38 a final de temporada) pero hay duelos que hay que sacar sí o sí y el del viernes es uno de ellos. Ya no sólo por sumar tres puntos, sino por adquirir más confianza, creérselo y mirar el futuro con más optimismo.