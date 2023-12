Rafa Benítez: "El Granada CF tiene un estilo diferente"

Rafa Benítez no escondió este viernes su preocupación por la racha de doce partidos sin ganar del Celta en LaLiga, pero valoró de manera positiva que su equipo no haya perdido en las últimas tres jornadas, antes del importante encuentro contra el Granada CF, un rival directo en la pelea por eludir el descenso.

“Lo que más me preocupa es que el equipo no gane, en casa y fuera. Que compita y que no encaje gol son cosas que antes no veíamos. Generábamos mucho pero encajábamos goles. Si somos más sólidos en defensa sin perder la llegada es el camino para salir de ahí”, afirmó.

En su comparecencia ante los periodistas, no ocultó que un triunfo ante el conjunto rojiblanco daría “confianza” a su plantilla, a la que ve “entrenando muy bien” pese a que los resultados no están acompañando. “La mayoría de los jugadores compiten bien” afirmó el técnico celeste, quien no cree que la situación sea dramática: “Contra el Athletic el equipo dio una imagen sensacional en un campo difícilísimo, fallamos un penalti y perdimos con una pena máxima discutible en el último minuto; y en Valencia el equipo volvió a competir muy bien pero no acertamos en las transiciones”.

Eludió, además, calificar de final el partido ante el conjunto de Alexander Medina porque insistió en comparar LaLiga con un maratón: “Habrá que seguir corriendo pase lo que pase, tenemos que seguir corriendo y pensando que al final estaremos fuera de la zona de descenso y no vamos a sufrir”.

Benítez dijo que el fútbol es un deporte “caprichoso” porque “al final dependes de los resultados”, pero agradeció el respaldo público que le mostró la nueva presidenta, Marian Mouriño. “Desde que llegué, me han tratado muy bien. Que te respalde públicamente la presidenta significa para mí que todas esas cosas que decimos y hacemos en el día a día se valoran” comentó el preparador celeste, quien espera un partido “distinto” al del Cádiz porque el estilo del Granada CF es diferente al de Sergio González.