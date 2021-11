Un reto en Oviedo para el líder de la LEB Oro

Además, Mathieu Kamba está jugando a gran nivel y habrá que tenerlo en cuenta. El ex jugador de Araberri y Melilla está sobre el parqué más de 32 minutos de media en los que anota 13,1 puntos. Por tanto, la defensa sobre esos tres jugadores será una de las claves del encuentro ante el conjunto entrenado por Nacho Lezcano , que impone una disciplina en el juego a su equipo que hasta el momento le está dando grandes resultados. Pero el técnico no podrá contar con Marc Martí , ala-pívot ilerdense que se encuentra lesionado y que es baja para toda la temporada.

Pocos peros se le puede poner al Covirán Granada en este arranque de temporada. Líder de la LEB Oro junto al gran favorito, Estudiantes; equipo con mejor racha de triunfos (cuatro seguidos) e invicto lejos del Palacio de Deportes . Con esa carta de presentación acude el conjunto de Pablo Pin a Oviedo, donde le espera un conjunto muy rocoso que a buen seguro peleará por meterse en los play off y que no se lo pondrá nada fácil a los rojinegros.

Pablo Pin: "Estamos jugando bien y las sensaciones son muy positivas"

El técnico del Covirán Granada considera que el duelo ante Oviedo no será fácil porque “es un rival que hace las cosas muy bien” y, sobre todo, porque “es un pabellón en el que me gusta jugar, hay gran ambiente, una afición que entiende de baloncesto y allí te ponen a prueba”. Por todo ello, señaló que “pocos equipos van a ganar en Oviedo”, de ahí que la cita de esta mañana sea “un reto”. Para el entrenador del Covirán Granada su equipo “tiene mucha confianza” pero reconoce que “están cansados porque hemos hecho otro viaje largo que se suma al de Palencia y, además, jugamos entre semana y eso siempre es más duro”. Por tanto, les pide a sus jugadores que hagan “un esfuerzo mental frente al cansancio”. Respecto del cuadro ovetense, apuntó que “todos suman y trabajan muy bien a nivel de equipo”. De la plantilla rival, destacó a Frey y Arteaga que “están jugando fenomenal. Son jugadores de gran nivel”. Pero también resaltó la fugura de Kamba del que dijo que “es peligroso”. No obstante, no se quedó ahí y alabó a Alfonso Meana, que “hace diez de valoración, Bartolomé y McDonell realizan minutos excelentes”. Por todo ello, califica a Oviedo como “un conjunto ordenado que no se sale de su modelo de juego ni suele pasar altibajos como otros”. Además, ensalzó la figura de Nacho Lezkano, su entrenador, al apuntar que “se nota bastante el trabajo táctico porque son muy disciplinados”. Por último, espera que sus pupilos mantengan “las buenas sensaciones que están ofreciendo porque estamos jugando bien y encima todos aportan”. Y es que ganar supondría “un impulso más y un refuerzo al trabajo que estamos haciendo”.