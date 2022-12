Álvaro Cervera, entrenador del Oviedo: "Hemos sabido parar al Granada"

Álvaro Cervera, preparador del Real Oviedo, ha celebrado la victoria de su equipo ante el Granada (1-0) con algunos matices eso sí sobre el juego.

"Hemos empezado bien el partido. Hemos sabido pararlos. Los cambios que hacen en el descanso son tan buenos como los que salen, mejoran al equipo con los cambios y nos obligan a meternos atrás". Para el técnico carbayón, "en la primera parte hemos tenido varias contras para meter algún gol más. Para mí, tenemos que trabajarlo mejor".

Sobre su jugador Koba, para Cervera todavía le falta algo de físico. "Si físicamente está bien es un jugador extraordinadinario. Ha estado mucho tiempo parado. Defiende como delantero y ataca con libertad. Para mí como mediocentro puede tener alguna que otra carencia defensiva".

Si hace un mes le dijeran a Cervera que estaría a día de hoy en esta situación, probablemente lo hubiera firmado. "Yo siempre soy optimista. Está siendo complicado para nosotros porque tenemos muchos lesionados con partidos apurados. Creo que tenemos margen de mejora, podemos ser mejores".

Oier ha sido el protagonista del encuentro, pues es el autor del único tanto. "Utilizamos a casi todos los jugadores a la hora de defender. Unos de colocación, otros de contacto... Lo ha hecho muy bien, le doy la enhorabuena por el gol".

Parece que el Real Oviedo esté abonado al 'unocerismo' por la forma en la que acaban los partidos, aunque en el fútbol está claro que esto es algo que no se puede explicar. "Claro que me gustaría ganar por más. Podemos hacerlo mejor, aunque también lo hacemos bien porque no todo es suerte. Los resultados no suelen ser divertidos conmigo en un banquillo", señaló.

Sobre el mercado de fichajes de invierno, Cervera cree que todo el mundo "ve al equipo" y s"i vemos lo mismo, defensivamente nos manejamos bien. Nos hace falta gente que nos lleve la pelota al área contraria cuando estás defendiendo", concluyó.