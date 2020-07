La delantera del Granada CF, goles y mucho más

El acierto decide los partidos en Primera División. La importancia de la tener tino es una de las consignas más repetidas por Diego Martínez durante sus comparecencias previas a los partidos. El acierto del equipo rojiblanco esta temporada ha sido espectacular, ya que el Granada ha terminado LaLiga Santander como el sexto equipo con más goles anotados con 52 tantos. La contribución de los delanteros al equipo ha ido mucho más allá de sus dianas. El trabajo realizado por los atacantes en tareas defensivas ha sido encomiable, mientras que algunos de ellos han sumado también su granito de arena en la creación de juego. La delantera nazarí ha firmado un año brillante, algo clave para las cotas que ha alcanzado el conjunto dirigido por Diego Martínez.

Superlativo

La figura de Carlos Fernández tiene mucho que ver en el año de ensueño que ha vivido la ciudad. El delantero de 24 años es un futbolista diferencial, por los que merece la pena pagar una entrada para acudir a un estadio. El crecimiento del andaluz en su estancia en Granada ha sido exponencial. Los once goles y tres asistencias cosechados en la competición doméstica son los guarismos que ha conseguido el jugador, pero ha dado muchísimo más al equipo.

El esfuerzo realizado por la dirección deportiva el pasado verano está más que justificado. La entidad confirmó la llegada del punta el 14 de agosto, poco antes del inicio de la competición oficial. El espigado ariete no tardó en empezar a justificar su fichaje, pues anotó ante el Espanyol su primer gol como granadinista en su segundo partido en el equipo tras entrar desde el banquillo. Su primera titularidad llegó en la sexta jornada ante el Valladolid. El ‘24’ se hizo un sitio en un once de circunstancias en un encuentro entre semana y respondió con una diana que a la postre valió un punto.

Carlos ha sido un fijo en el once de Diego Martínez por méritos propios. El vigués lo conoce bien de su etapa en la cantera del Sevilla y ha conseguido que destape el tarro de las esencias. El delantero pasó una sequía tras sus primeros ‘chicharros’, pero su aportación en otras facetas del juego le sostuvo.El atacante sevillano estaba en los apuntes de Luis Enrique antes del parón gracias a su buen rendimiento en los primeros meses del año. El ‘24’ regresó del confinamiento con el olfato muy fino, pues fue el protagonista de la remontada al Getafe y abrió el marcador en la visita al Betis.

Su actuación ante el Valencia fue sin duda una de las mejores de todo el curso. El talentoso zurdo apareció por todas partes, dio pases clave para generar ocasiones, provocó un penalti y se encargo de transformarlo. Sus goles ante Mallorca y Athletic han sido el broche de oro a un año para el recuerdo. Todo indica que Carlos no volverá a vestir la elástica del Granada, pero para la afición rojiblanca queda el haber podido disfrutar de un futbolista que dará mucho que hablar en el futuro.

Benjamin Button

Roberto Soldado llegó a Granada después de dos años en Turquía con el objetivo de demostrar que todavía podía dar la talla en una de las grandes ligas. El veterano ha dejado claro que no sólo puede competir, sino que es capaz de arrasar. El valenciano evindeció rápido que no venía a Granada de vacaciones. Su gol en el primer partido de liga ante el Villarreal llegó acompañado de una entrega bestial en cada minuto sobre el terreno de juego.

No todo fue sencillo para el nueve en sus inicios como rojiblanco. Soldado estuvo sin marcar hasta la decimosexta jornada, cuando convirtió un penalti ante el Alavés en Los Cármenes. Cerrar la primera vuelta de la competición con sólo dos tantos en el zurrón no era una cifra acorde a la categoría del jugador, pero nadie dudaba de su presencia en el once, puesto que su jerarquía y generosidad son algo muy valioso. Ser uno de los capitanes del equipo en su primer año en el vestuario refleja el carisma que atesora el ex de Osasuna.

Roberto Soldado y Carlos Fernández han sumado 18 goles en LaLiga Santander

La temporada de Soldado no se puede analizar dejando al margen la Copa del Rey, ya que su productividad en la competición fue excelente. El canterano merengue marcó tres tantos y repartió dos asistencias de gol. Su doblete ante el Valencia en Los Cármenes en los cuartos de final quedará grabado en la retina de la afición granadinista por y para siempre.

El parón de la competición no sentó para nada mal al ariete, que regresó al verde con la puntería muy afinada. Un buen gol de volea del ‘9’ valió un punto ‘in extremis’ en el Benito Villamarín. Ante el Eibar, revolucionó el partido tras entrar para el segundo acto con un testarazo. El veterano certificó la permanencia del equipo con un gran gol ante el Alavés. En el Reale Arena abrió el marcador tras regatear a Moya.

Ante el Athletic mostró que su sangre es helada. El ‘killer’ se plantó ante Herrerín con el 0-0 en el marcador y firmó un golazo de vaselina. Su renovación para el próximo curso garantiza garra y experiencia en el ataque.

El cañón rojiblanco

Darwin Machís nunca decepciona. El extremo ha tenido un buen papel en su regreso a casa. El venezolano ha contribuido a la causa con desborde, goles y asistencias. El jugador empezó la campaña con dos suplencias, ya que tenía que adaptarse al funcionamiento colectivo del equipo. El paso de las semanas fue dando fuelle al ex del Cádiz, cuya calidad estaba destinada a ser importante en los planes de Diego Martínez. Finalizó la primera vuelta liguera con sólo dos dianas, aunque su capacidad para superar rivales es algo que pocos futbolistas atesoran.

Con el arranque de la segunda vuelta llegó la mejor versión de Machís, que perforó las redes de Espanyol, Osasuna y Levante. Su gol ante los granotas fue el último antes del parón. En el marathon final de temporada ha marcado un tanto, el que dio opciones de rescatar un punto ante el Real Madrid en Los Cármenes.

Dinamita a espuertas

Antonio Puertas es historia del Granada CF. El ‘10’ ha conseguido esta campaña el logro de marcar en cinco categorías distintas como jugador rojiblanco. El almeriense es por méritos propios otro de los jugadores revelación del año en LaLiga Santander. El guerrillero ha acabado la competición doméstica con siete goles y tres asistencias, aunque lo que tiene conquistado a Diego Martínez es su entrega. El lateral de su banda jamás defiende solo, algo valiosísimo para cualquier técnico.

El polivalente atacante no tardó en conseguir su valiosa marca, ya que marcó su primera diana liguera en la primera jornada ante el Villarreal. Puertas hace de todo y todo lo hace bien. Su contribución goleadora es un tesoro, mientras que su contador de kilómetros nunca para. Sus detalles técnicos son un extra añadido al gran futbolista que es. No ha notado el salto de división.

Su poderío físico se ha notado en el tramo final del curso, ya que ha jugado en todos los encuentros en los que ha estado a disposición de Diego Martínez. Únicamente se perdió el enfrentamiento ante el Getafe por sanción. El ‘10’ ha sumado dos ‘chicharros’ en el ‘sprint’ final de la competición doméstica, el testarazo ante la Real Sociedad y el gol de la tranquilidad ante el Athletic, choque en el que también se llevó consigo la cintura de Unai Núñez. Su continuidad en el club es una alegría para la afición.

Un adiós amargo

Álvaro Vadillo es un jugador amado por la afición del Granada, pero su marcha del club no ha sido la soñada. El gaditano empezó la campaña como uno más y alternando la titularidad con Machís y el resto de integrantes de la mediapunta granadinista. El ‘7’ marcó goles importantes ante Barcelona y Betis. También dejó su sello en un libre directo potentísimo ante la Real Sociedad.

El aporte del de Puerto Real era valioso para Diego Martínez, especialmente en las jugadas a balón parado, pero los meses pasaban y su renovación no se cerraba. El destino quiso que su último choque liguero como rojiblanco fuese ante el Celta de Vigo, su nuevo equipo. El canterano bético ha concurrido en 22 compromisos ligueros, una cifra considerable, aunque su participación tras el confinamiento ha sido nula. Es indudable que Vadillo ha aportado muchas cosas en sus dos campañas como granadinista, pero todo hubiera sido mejor si hubiera podido despedirse sobre el verde, pues su adiós a la entidad ha terminado siendo amargo. Los temas de despachos son algo que debe ir separado de lo que ocurre sobre el césped.

El aprendiz

Antoñín ha vivido unos meses atípicos en su llegada a la élite del fútbol español. La progresión del malagueño ha sido fugaz durante el último año. Su buen hacer en el Málaga le llevó a fichar por el Granada en el mes de febrero. El joven punta soñaba con debutar en Primera cuando de repente llegó el confinamiento. La exigencia del final del campeonato ha repartido minutos para todos, algo que ha aprovechado el jugador para seguir madurando.

El ex del Málaga marcó su primer gol en la máxima categoría ante el Alavés, aunque ha quedado claro que todavía tiene que dar pasos en su progresión, ya que la Primera División exige mucha finura en los metros finales. La pretemporada de este verano será un apartado importante para su futuro.

Un debut significativo

Mario Ruiz ha sido convocado por Diego Martínez en más de un encuentro durante la temporada, pero su debut no llegó hasta la jornada 33 ante el Alavés. El joven extremo del Recreativo Granada entró para los minutos finales con el partido sentenciado. Jugar sus primeros minutos debe ser algo considerable para Mario, que llegó al club el pasado verano. Su camino es seguir destacando en el filial.