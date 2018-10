Con dieciocho basta

A nadie escapa que la temporada que está realizando el Granada CF es más que notable. Segundo, y por tanto en zona de ascenso directo, con un margen de más de dos partidos con respecto al séptimo clasificado y con números de líder aunque actualmente lo sea el Málaga. Pero todo ello se ha conseguido con un plantel de jugadores muy reducido, ya que hasta el momento, tras la disputa de las primeras once jornadas de competición, los rojiblancos han empleado un total de 18 futbolistas, la cifra más baja de todos los conjuntos de la Liga 1|2|3.

Un dato que no se puede pasar por alto, pues en una competición tan larga como la Segunda División, no contar con alternativas de refresco suele suponer un bajón en el rendimiento cuando llegan lesiones o sanciones. Éstas ya se han dado en la entidad granadinista y los resultados siguen siendo los mismos. Pero es que de esos 18 jugadores que han contado con minutos, dos de ellos han sido de manera testimonial. Es el caso de Juancho, que ha saltado al terreno de juego en tres ocasiones desde el banquillo jugando tres, ocho y nueve minutos ante Lugo, Deportivo y Almería respectivamente. El otro es José Antonio, que gozó de 13 y 19 minutos en las dos primeras jornadas de Liga y no ha vuelto a pisar el verde pese a no estar lesionado.

El Extremadura es el equipo que más futbolistas ha empleado con 25

Diego Martínez no suele desaprovechar sus comparecencias ante los medios de comunicación para indicar que los que no están actuando son igual de importantes que los que lo hacen. Una manera de agradecer públicamente a los menos habituales el trabajo diario para incrementar la competitividad y, sobre todo, para que no se relajen. Por tanto, si a esos 18 se restan Juancho y José Antonio, el Granada CF está segundo gracias a un bloque habitual de 16 futbolistas, siendo Rodri, Nico Aguirre y Alberto Martín los que menos están contando para el cuerpo técnico aunque son habituales en las convocatorias. Inéditos y sin debutar en la competición liguera se encuentran Aarón, Adri Castellano, actualmente lesionado al igual que Fran Rico y Pablo Vázquez, aunque los profesionales que la pasada campaña jugaron en el Granada B sí actuaron en Copa del Rey.

La media de jugadores empleados en cada equipo de la categoría está en torno a 22, pero va desde los 18 del Granada a los 25 del Extremadura, que es el conjunto que más piezas ha utilizado. Le sigue el Cádiz y el Gimnàstic de Tarragona con 24 y un grupo de cuatro equipos con 23 (Albacete, Numancia, Elche y Almería). Resulta curioso que equipos que han tenido muchos problemas con el límite salarial hayan otorgado minutos a más jugadores que los rojiblancos, como es el caso del Elche, Córdoba (22) y Reus (20). Y es que en estos casos se ha optado por darle oportunidad a los canteranos.