Diego Martínez: "No podemos pensar en lo que hemos hecho"

Convencido de que el choque ante el Real Zaragoza será muy complicado, el técnico del Granada CF, Diego Martínez, fue meridianamente claro al afirmar que “sabemos que ganar los partidos cuesta un huevo y parte de otro y a medida que avance la temporada va a ser todavía más complicado”.

Bajo esa premisa, el entrenador rojiblanco espera un partido “en el que salgamos victoriosos”, una empresa para la que “vamos a competir y luchar”. Pero siempre respetando al rival como no podía ser de otra forma. De hecho, reconoció que en los últimos partidos, el conjunto de Víctor Fernández “ha tenido mejor juego y sensaciones que puntos pero en esta categoría se depende mucho de los detalles”. En cualquier caso si señaló que los maños “son uno de esos equipos importantes de LaLiga 1|2|3”.

Fiabilidad

Pero si algo quiso destacar el gallego en su comparecencia ante los medios de comunicación fue la fiabilidad de su equipo. “Hemos sumado 28 puntos en casa y 25 a domicilio y eso indica regularidad, equilibrio, constancia y solidez” apuntó, de ahí que no tuvo otra que admitir que “estamos en un muy buen momento y con buenos números”. No obstante, tiene claro que “habrá que pelear mucho cada partido y no podemos pensar en lo que hemos hecho”.

Un mes

Un mes lleva sin jugar en Los Cármenes el Granada CF, por lo que la afición tiene ganas de ver a su equipo y en ese sentido manifestó que “queremos volver a estar con nuestra afición, jugar en casa e intentar sacar esos tres puntos”. Y para ello, apunta que “necesitamos que todos estemos en el sobresaliente, y cuando digo todos hablo del cuerpo técnico, de Los Cármenes, de la afición, del portero que está en el campo para que entren los seguidores, del que corta el césped... El partido va a demandar lo máximo de nosotros y necesitamos ir con esa mentalidad a competir. Sino, no tendremos opciones de ganar partidos”.

Pese a las lesiones que harán que tenga hasta cinco bajas ante el cuadro zaragocista, el deseo del vigués es tener a todos sus jugadores recuperados pronto “porque eso es competencia buena para el grupo. Lo que está claro es que el equipo es reconocible, tiene una identidad de juego que la hemos asentado y sí es cierto que intentamos dar continuidad a aquello que entendemos que está funcionando bien”. De ahí que considere “importante” la aparición de Dani Ojeda, Antonio Puertas, Rodri o Fede Vico dado que “todo lo que sea sumar rendimientos a la causa creo que es muy necesario para el equipo”.

El rival

En cuanto al rival, no dudó en lanzar halagos pese a su situación en la tabla clasificatoria. “Se asocia bien, tiene buen nivel técnico y las incorporaciones de diciembre le han dado mucho” resaltó, para continuar apuntando que “es un equipo que tiene un buen desarrollo del juego aunque luego ganar los partidos depende de muchas cosas”.

Víctor Fernández

Halagos que continuaron con respecto al técnico maño, un Víctor Fernández que “es el entrenador en activo con más partidos en Primera y alguien que, y es algo personal, a los de mi generación con el Celta del que era entrenador dejó una impronta y tuvo un impacto en mi gusto por el juego. Nos dio a probar lo que era el jamón ibérico y es alguien al que respeto muchísimo”.

Bajas

Descartados Quini, Nico Aguirre y Alejandro Pozo, la gran incógnita será la presencia de Adrián Ramos en el duelo. Sobre el colombiano matizó que “primero vamos a ver si puede entrar en la convocatoria por lo que intentaremos que pueda estar con el grupo”. Tampoco podrá contar con Fran Rico para el que pidió que “lo dejen tranquilo”, tras las molestias que ha sufrido esta semana en el aductor, nada que ver con su lesión de rodilla. “Fran lleva mucho tiempo sin competir, estábamos muy contentos porque su evolución estaba siendo muy buena, lo que ocurre es que dentro del proceso de reincorporación a la competitividad siempre sale alguna lesión de otra parte de la musculatura. Es lo normal de estos procesos”, finalizó.