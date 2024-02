Fichajes del Granada CF: Shon Weissman causa baja y se marcha cedido a la Salernitana

Por fin se logró lo que Nico Rodríguez, anterior director deportivo del Granada CF, no pudo. El delantero israelí Shon Weissman ha causado baja en el club rojiblanco al ser cedido hasta final de temporada a la Salernitana de la Seria A italiana. En una de las operaciones más lamentables del conjunto presidido por Sophia Yang, que pagó por él 3,5 millones de euros tras lograr el ascenso a Primera División y cuyo rendimiento deportivo ha dejado mucho que desear, al fin se podrá contar con su licencia para poder dar cabida a uno de los numerosos fichajes que ha realizado la entidad.

Weissman se irá con un pobre bagaje y mucha polémica en su hoja de servicios. Llegó en el pasado mercado invernal de fichajes como una gran apuesta tras duras negociaciones con el Real Valladolid, que lo cedió pero con opción de compra obligatoria en caso de ascenso. Su estreno no pudo ser más positivo tras marcar en el primer balón que tocó en un duelo ante el Villarreal B. Sin embargo, fue prácticamente lo único que hizo. Jugó un total de 769 pero generó muy poco peligro en los 13 partidos que jugó.

Tras subir a Primera División, el club tuvo que hacer frente a su cláusula obligatoria y logró sus derechos. Pero no contaba para Paco López. Se intentó su salida en verano pero no fue posible, por lo que se siguió bajo la disciplina rojiblanca esperando su oportunidad. En la presente campaña no fue nunca titular, disputando únicamente 77 minutos en liga y siempre entrando desde el banquillo sin demostrar nada. En la Copa del Rey, marcó un tanto en el ya famoso duelo ante el Arosa en el que se cometió alineación indebida siendo expulsado de la competición en una de las gestiones más nefastas de los últimos tiempos.

Polémica

Además, su paso por Granada no estuvo exento de polémica. Se marchó a Israel para el nacimiento de su hijo, algo normal. Volvió a viajar con permiso del club a su país para su bautizo. Al margen, se perdió el partido de Las Palmas debido a la celebración del Yom Kipur y no acudió a Pamplona por motivos de seguridad tras el estallido del conflicto entre Israel y Gaza. Por si fuera poco, unos mensajes suyos en la red social X fue motivo de una denuncia por un posible delito de odio.