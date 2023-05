Ignasi Miquel avisa de que el Lugo no va a venir a Granada “a pasar el rato”

El central del Granada Ignasi Miquel habló este miércoles del momento actual del Granada y de los peligros del Lugo, rival que visita el sábado el Nuevo Los Cármenes y del que no se fía pese a estar ya descendido.

Ignasi, que jugó en el cuadro lucense, mandó en rueda de prensa “ánimos” al club gallego por un descenso que es “triste”, aunque se mostró seguro de que “van a salir adelante”.

“De Lugo tengo un recuerdo muy bonito. Me dieron la posibilidad de llegar a Primera División tras vivir allí un año y medio excepcional”, añadió el central, quien ahora sólo se centrar en “pensar lo que tiene que hacer” su equipo para intentar ganar el sábado.

“El Lugo no se juega nada, pero no va a venir a pasar el rato. Tenemos que ser nosotros, que se sientan incomodos desde el primer momento y el público va a ayudar a que no se sientan cómodos”, añadió.

“El equipo que se lo juega todo somos nosotros, espero que el rival tenga sensación de agobio y de que no vamos a esperar ni un minuto en ir a por el partido”, agregó Ignasi, quien resaltó el papel de la afición rojiblanca.

El central cree que los seguidores “muchas veces no se dan cuenta de lo que genera su apoyo a los jugadores” porque “cuando 20000 personas aprietan se nota en el campo de una manera tremenda”.

Ignasi Miquel pidió a los seguidores rojiblancos “que sigan” para “luchar por algo muy bonito” y se mostró “convencido” de que “juntos se puede conseguir”.

El zaguero rojiblanco ve a su equipo “con mentalidad ganadora” y a sus compañeros “con una sonrisa en la cara y con unas ganas tremendas de que llegue el sábado”.

Ignasi Miquel no recuerda una Segunda División “tan igualada en el tramo final y con tantos equipos luchando por los mismos puestos en la clasificación”, y cree que es clave no pensar en los demás.

“Tengo una tranquilidad y una confianza en el equipo tremendas, el sábado es el primer paso para transmitir la ambición que tenemos en el campo. Todos los equipos de arriba miran los otros partidos y todos somos conscientes de que tenemos que mirarnos a nosotros”, explicó.

“Este fin de semana jugamos los primeros, tenemos que hacer los deberes y después meter la presión a los demás, seguro de que si hacemos nuestros deberes estaremos entre los dos de arriba. Ni podemos recordar lo que ha pasado ya ni pensar en lo que va a pasar o en los números que hacen falta hacer”, concluyó el jugador del Granada.

Sobre el pasado partido ante el Alavés, reconoció que “el viernes no se dio el mejor resultado, pero tal y como se dio el partido vi sensación de unidad, de garra y de ganas de seguir peleando”.

Los nombres propios

“El Alavés apretó, pero estábamos bien puestos. Me encantó la sensación en el vestuario, las ganas, la ambición y el paso adelante para competir hasta el último momento”, comento el meta, que también se refirió a la polémica expulsión de Sergio Ruiz.

“Son acciones que pasan, te enfadas porque crees que no es lo más justo, pero hay que adaptarte. Los árbitros son seres humanos y todos nos equivocamos”, expuso al respecto.

A título individual, habló de los dos porteros de la primera plantilla y del resto de centrales. De André Fererira afirmó que “solo hay buenas palabras hacia él porque tuvo una lesión larga, un par de problemas que le impidieron tener regularidad en los entrenamientos y dio un nivel tremendo. Tiene mucho mérito la parada del penalti”.

“Puede que Raúl tenga más presencia, pero André es atrevido con y sin balón y total confianza en él. Lo demostró al inicio de temporada. Es una pena la lesión de Raúl, nos mantuvo en más de un partido para poder competir por puntos”, indicó.

“Lo bueno de tener esta plantilla competitiva es que si uno es baja, sabes que otro va a mantener el nivel”, sentenció.

Sobre los otros centrales, admitió que “sinceramente no hay un favorito, sabemos las características de cada uno y es adaptarse a tu compañero, saber con quien juegas y no tengo problemas con ninguno. Todos son tremendos profesionales”.