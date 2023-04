Gaizka Garitano: "Valoramos el punto al contener al Granada"

El técnico de la SD Eibar, Gaizka Garitano, valoró el punto conseguido por su equipo este domingo en su visita al Nuevo Los Cármenes.

"Ha habido alternativas, pero damos por bueno el empate. Nos hemos puesto por delante y, cuando mejor estábamos, hemos estado a punto de hacer el 0-2. Luego ha venido su gol. Es una pena porque hemos estado cerca. El Granada es un gran equipo y siempre hay que valorar un punto aquí. Habiendo contenido al Granada, valoramos bien el punto, pero nos vamos un poco con pena de habernos puesto por delante y no haber matado el resultado”.

El preparador del equipo armero señaló que “no hemos ganado nada más que un punto, pero nosotros tenemos mucho que agradecer a los aficionados. Granada está muy lejos, se gastan una pasta y siempre celebramos con ellos al final de los partidos ganemos, empatemos o perdamos. Tenemos que ir donde ellos para mostrar nuestro agradecimiento. No hemos celebrado nada porque no teníamos nada que celebrar. El vestuario no estaba contento”.

Garitano reconoció que “somos dos equipos que nos conocemos bien. Sabemos los puntos fuertes que tienen con un potencial ofensivo terrible. Ha sido un partido bastante táctico, en los últimos encuentros cuesta jugar. Los jugadores tienen bastante responsabilidad, se corren menos riesgos. Hoy no han tenido ocasiones claras de gol, hemos defendido bien”, afirmó con contundecia.

Por último, el técnico visitante apuntó sobre el triple cambio que “estaban muertos los tres. Estaban pidiendo el cambio dos de los tres. Ha habido que correr mucho y hay que hacer un gasto tremendo. Los cambios han reactivado al equipo, en este tipo de partidos con el ritmo al que se juega y con el calor es muy difícil que un jugador de ataque aguante noventa minutos”, concluyó.