Alexander Medina: "Si queremos seguir en Primera no podemos hacer esa primera parte"

Alexander Medina, entrenador del Granada CF, aseguró en rueda de prensa que su equipo perdió 2-0 ante el Getafe con más responsabilidad en los errores de su equipo que en las virtudes que desplegó su rival. El técnico uruguayo se mostró autocrítico con el mal primer acto que firmaron sus jugadores y en el que el Getafe marcó sus dos goles: uno de Mason Greenwood desde fuera del área tras tocar en Ignasi Miquel y otro de Borja Mayoral tras un resbalón de su portero Augusto Batalla.

"Tengo que ser autocrítico con mi equipo. Si queremos seguir en Primera División no podemos jugar los primeros 45 minutos que jugamos. No me gustó nada regalar 45 minutos ante un rival de jerarquía. Hay más responsabilidad en nosotros que virtudes del rival, aunque o le quiero restar méritos al rival con sus aciertos", declaró.

"En este caso hubo mucha responsabilidad en nosotros y en el juego también. Me voy con bronca de ese primer tiempo que fue malo. Se lo hice saber en el descanso. Luego cambiamos la cara, el juego mejoró y tuvimos situaciones. Pero los primeros 45 minutos definieron el partido. Hay que ser honesto", añadió.

Sobre el error de Batalla en el segundo gol del Getafe, restó responsabilidad a su portero: "Se resbaló. No fue una mala toma de decisiones. Después, por cómo se desarrolló la jugada pudo coger la pelota con la mano. Pero no se le puede decir nada a Augusto. Ha jugado muy bien desde que llegó. Es un jugador de jerarquía y de calidad", señaló. "Ha tenido y tiene muy buen rendimiento. Y más cuando nosotros jugamos de una forma en la que es participe. Se resbaló, no dio un mal pase. A cualquiera le puede pasar. Pero es el portero y si se resbala no hay nadie para defenderlo. Hay que pasar estos momentos de rabia, estamos con él. Quedan muchas jornadas", dijo.

Además, resaltó que no quiere quedarse solo con el mal primer tiempo de su equipo y dejó claro que el Granada ha mejorado mucho en los últimos encuentros. "Hoy en el segundo acto tuvimos mejor posicionamiento, llegadas y juego. Nos faltó la eficacia del gol, como en otros partidos", declaró.

Preguntado por qué no hizo muchos cambios durante el duelo, justificó su decisión por el buen papel de sus jugadores durante la segunda parte. "No los hice porque nuestro mejor momento era el mejor del equipo. El otro día hice cinco cambios. Creía que no meritaba mover el banquillo. Después, la posición de la tabla marca el desarrollo del equipo. Esto no tiene que condicionar el futuro. Hay fichajes de hoy que no jugaron y hay situaciones que podemos alimentar a la situación y más por el juego que teníamos en fase ascendente. El mercado está abierto, estamos en búsqueda de incorporar para que esta plantilla compita internamente mejor".

También se refirió al partido de Mason Greenwood y comentó que es un jugador de calidad y jerarquía que no hay que pasar por alto antes de los partidos. "Es una de las figuras del equipo. uno de los jugadores más trascendentales de la plantilla. Lo entrenamos, pero hoy el doblaje de marca teníamos que haberlo ejecutado antes cuando arrancó la jugada y no dejarle venir tanto. Tiene fortuna porque remata y roza a uno y descoloca al portero. Pero hay que defender más alto esa jugada", explicó."También hubo alguna otra en la que también tuvo algún tiro. Cuando te imaginas partidos, hay planificación y esa era la fortaleza del Getafe en ese sector. El fútbol lo definen jugadores de jerarquía y lo definió con un gol que aunque tuvo fortuna, lo buscó. Lo entrenamos con un doblaje de marca que no se reflejó", insistió.Por último, habló sobre Uzuni, que falló un penalti: "Lo mismo que digo de Augusto va pero Uzuni. En la historia del fútbol mundial han fallado fenómenos. Ha tirado muchos con un alto porcentaje de aciertos. No ejecuta mal el penalti, le salió esquinado y dio en el palo. Pero no hay que decirle nada, son situaciones del fútbol. Tengo que darle apoyo y confianza y tener autocrítica como hoy con los primeros 45 minutos. Queda mucho camino, muchas jornadas y va a ser duro. Pero tengo confianza y convicción en que vamos a cambiar esta situación".