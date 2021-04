De Granada a Manchester, asomados a Old Trafford, 90 años nos contemplan. Una distancia en el tiempo que es más evocadora y poética que los 2.500 kilómetros de separación entre el número 3 de la calle Portería de Santa Paula, primera sede que tuvo el club, y el mítico Old Trafford que se dispone a recibir a este EuroGranada CF de los tiempos actuales. Old Trafford, ese 'Teatro de los Sueños' bautizado así por la épica y la lírica del fútbol, el escenario -tal vez imaginado en sus ensoñaciones por aquellos amigos del Albaicín que en 1931 idearon esta máquina futbolística rojiblanca- para concelebrar noventa años después este cumpleaños feliz en el que vive instalada la actual gran familia rojiblanca.

Cómo hemos llegado hasta aquí resulta tan prolijo y difícil de explicar como esa rueda de la fortuna con la que el caprichoso bote del balón decide la dicha o desdicha de un partido o una temporada. No hay que viajar a tiempos lejanos para evocar aquellos vientos enfermos que azotaban no hace mucho los mástiles de Los Cármenes. Esta nonagenaria historia en sociedades deportivas como la rojiblanca, ajenas a la aristocracia del fútbol, presenta un balance panorámico donde las luces efímeras son superadas por periodos en sombra. Y el círculo lo cierra esta pandemia que nos impide vivir en nuestras propias gradas los momentos de mayor esplendor en rojiblanco o viajar hasta Old Trafford para cerciorarse in situ de la presencia del Granada CF en el 'Teatro de los Sueños'. Que no suene el despertador... ¡Que no nos despierten!

Visita histórica

Así, estamos a 6 de abril de 2021. A dos días de la visita de una de las más laureadas camisetas europeas a Los Cármenes, el templo votivo en el que se reconoce la tribu rojiblanca, el Granada CF cumple 90 años. O no, vaya usted a saber: la fecha de nacimiento del Granada Club de Fútbol es, a mi entender, un dato convencional que difícilmente puede ser establecido con criterios de hoy. Al ‘14 de abril de 1931’, la fecha históricamente convenida, le salió un competidor en 2006, cuando Granada Hoy adelantó en ocho días la efeméride. El ‘6 de abril’ del mismo año, que ahora es más aceptado como día de la fundación. Una controversia que nace de que se entienda como fecha de nacimiento el día en que los fundadores así lo deciden o bien el día en que las autoridades lo inscriben y registran. A esas dos fechas, se añade otro documento que adelanta la data al mes de marzo y remite, además, a un tiempo anterior que debería ser más profundamente estudiado.

En efecto, la Comisión Municipal Permanente, en sesión ordinaria celebrada el 12 de marzo de 1931, jueves, acuerda, en su punto 25 -el penúltimo de aquella jornada- trasladar al concejal de Fomento que estudie la petición de la “sociedad deportiva Club Recreativo de Granada” para la cesión de unos terrenos en las Eras de Cristo, un amplísimo espacio que entonces se entendía todo el descampado posterior a la ermita de San Isidro, en la Carretera de Jaén, y que en lo que respecta al fútbol -y a aquella petición del club- se limita a la parcela donde hoy se levanta el Hospital de Traumatología.

El acuerdo de la Permanente -un órgano municipal restringido que equivale con matices a la actual Comisión o Junta de Gobierno del Ayuntamiento- está registrado en el Libro de Actas, Folio 218 página par, escrito a mano literalmente de esta forma: “Se acuerda pase al sr. Teniente de Alcalde Delegado de Fomento la solicitud de la Sociedad Deportiva Club Recreativo de Granada interesando la cesión provisional del terreno sobrante comprendido entre las obras del Matadero y la nueva Cárcel en las Eras de Cristo sin creación de ningún derecho ni gasto alguno para el municipio”. Sesión presidida por el alcalde, Fermín Garrido.

Campo de Las Tablas

Se trata del que sería campo de Las Tablas, primer terreno de juego del Recreativo y la solicitud debía ir convenientemente fundamentada porque el Pleno del Ayuntamiento la aprobó en la sesión ordinaria del 25 de abril, lunes, es decir mes y medio después del acuerdo de la Permanente. De este acuerdo definitivo tenemos constancia por las noticias de prensa de la época, ya que en el Archivo Municipal no aparecen las actas de las sesiones celebradas a partir del 14 de abril de 1931. Ese día, como es sabido, se proclamó en España la II República. El Libro de Actas da un salto hasta 1938, cuando las nuevas autoridades de la ciudad ponen al frente del Ayuntamiento a un civil, Antonio Gallego Burín, para sustituir a los militares que en aquella situación bélica habían estado al frente del municipio desde el 20 de julio, cuando la sublevación triunfó en Granada.

No contar con las actas de aquel Pleno impide acceder al expediente completo que el club debió aportar con tal motivo, lo que sin duda ilustraría adecuadamente sobre los argumentos que aquel naciente Recreativo adjuntaba con suficiente garantía como para que el Ayuntamiento los cediese. En cualquier caso, el mero hecho de que un Ayuntamiento, su Comisión Municipal Permanente, acoja en su orden del día una solicitud y la tramite hasta decidir otorgársela aboca a pensar que a la altura de marzo de 1931, un mes antes por tanto de las fechas de fundación hasta ahora barajadas, la sociedad deportiva presentaba ya ante las autoridades un peso y entidad social y deportiva acreditados y asentados en la ciudad.

¿Nació con la República?

‘¿Nacido con la República?’ Con esta interrogante se publicó -con mi firma- el 11 de mayo de 2006 un artículo en Granada Hoy, dentro de una serie que conmemoraba el 75 aniversario del Granada CF. Que yo sepa, es la primera vez en que públicamente se pone en cuestión la fecha del 14 de abril de 1931, hasta ese día comúnmente aceptada como la de la fundación del que en su nacimiento se llamó Club Recreativo Granada.

En apoyo de esta tesis, el artículo aportaba un documento, el reglamento reformado del Club Recreativo Granada, donde en su primer artículo se establece que la sociedad fue “fundada el 6 de abril de 1931”. Se trata del documento más cercano en el tiempo al hecho cierto del nacimiento del club. Es un librito editado a propósito del acuerdo adoptado por la junta general el 19 de julio de 1932. Esta fecha es víspera de la asamblea “reglamentaria”, que se reúne al día siguiente, 20 de julio de ese año siguiente al de la fundación.

El 6 de abril

Con este documento, es el 6 de abril el día en que -en principio- debe aceptarse que nació el Club Recreativo, precedente del Granada CF. Esta opinión de adelantar en ocho días la fecha de nacimiento es compartida, en general, por otros autores que han dedicado artículos y libros a la historia del Granada, en concreto José Luis Entrala, Antonio Lasso y José Luis Ramos. Así, tras la publicación del citado artículo, este mismo periódico en que se publicó abrió un debate en el que participaron Lasso y Entrala en los días inmediatamente sucesivos. Antonio Lasso, al refrendar la fecha, aportó documentación de la Federación Andaluza de Fútbol, unos estatutos y reglamento que apelan a la misma fecha, la del 6 de abril de 1931. El club los había remitido a la Federación en diciembre de 1939, es decir terminada la Guerra Civil, cuando se reanudaban las competiciones, adjuntando las fichas de los jugadores. José Luis Entrala, por su parte, encaja las dos fechas, la del 6 y la del 14, como una secuencia lógica de los acontecimientos: en la primera, lunes, el club aprueba sus estatutos y los presenta ese mismo día o el siguiente en el Gobierno Civil; en la segunda fecha, martes de la siguiente semana, el Gobierno Civil, comprobados los requisitos que establecía la Ley de Asociaciones vigente en la época, reconoce oficialmente a la entidad con el título Club Recreativo Granada.

Estamos a dos días de la visita de una de las más laureadas camisetas europeas a Los Cármenes

Se trata de una nota del Gobierno Civil que apunta la fecha del 14 de abril como el día en que los promotores del Recreativo han cumplido los requisitos, según la información que apareció en los periódicos locales once días después, el sábado 25 de ese mismo mes abrileño. En este encaje de fechas como secuencia de los hechos coinciden en esencia Lasso y Entrala. José Luis Ramos, ya en 2014, en su libro El once fantasma -la obra que más y mejor ha estudiado estos primeros años del club- se suma a la tesis que en aquel debate del 75 aniversario había abierto Granada Hoy y que esbozó Entrala: que el Recreativo Granada era continuador de un club anterior, el Recreativo Español, del que la primera noticia que se encuentra en prensa remonta a 1928 y que, a su vez, es continuador del Real Español, nacido hacia 1920 y descompuesto en la rivalidad con el Real España que atravesó a la afición futbolística granadina en los primeros años de ese decenio hasta la autodestrucción, un aspecto muy granaíno y -por lo visto- vigente ya en aquella época.

Precedente

Estamos ante una tesis tan aceptable como razonable. Porque la citada nota del Gobierno Civil así lo proclama: “…el equipo que la afición conocía con el nombre de Recreativo Español ha quedado oficialmente reconocido en el Gobierno con el titulado Club Recreativo Granada”. Más: los colores del Recreativo Español son blanquiazules a listas verticales. Los del Recreativo Granada, blanquiazules a listas verticales. Y todavía más: uno de los fundadores de las dos sociedades, José Amigo Vico, se lo explicó a José Luis Entrala para la serie Hicieron historia en el deporte, que publicó Ideal a mediados de los años 80. Amigo, albaicinero, era uno de los primos de los mismos apellidos que buscaron a Julio López, ebanista, industrial de maderas, aficionado al fútbol, presidente que también lo fue -el primero- del Recreativo Granada y quien creó una infraestructura que “ahora vemos elemental pero que entonces impactó en las autoridades y prensa local”, según Entrala.

Y es en este último elemento en el que debemos hacer hincapié. Porque con Julio López el club cambió de Recreativo Español a Recreativo Granada. Y en esa denominación está implícita la voluntad del club por atraer y acaparar a toda la afición futbolística de la ciudad para constituirse -desde esas estructuras modernas y formalistas que subraya Entrala- en el representante de Granada en el escenario del fútbol nacional. Un club que nace orientado y abocado a la Liga que dos años antes había echado a andar con notable éxito y entrega absoluta de la afición balompédica española.

El Recreativo

Esa vocación de trascender la provincia y los campeonatos regionales es la que caracteriza al Recreativo, que en seguida aunó por entero a la afición futbolística. Y esa vocación es la que, a mi juicio, explica la secuencia de fechas: si en marzo el Ayuntamiento acoge una solicitud y la tramita, se puede pensar con lógica que en esa tramitación probablemente se exigió a los promotores del club la inscripción en el registro correspondiente del Gobierno Civil, como paso previo, y necesario en sentido legal y administrativo, para recibir una subvención o donación oficial sujeta a lo que marcaba la Ley de Asociaciones entonces vigente. Que en esa secuencia, la directiva llevó a cabo el trámite con los estatutos que datan el nacimiento el 6 de abril de 1931. Y que esa fecha nos trae hasta aquí.

Pero… ¿es el Recreativo Granada sucesor del Club Recreativo Español o se trata del mismo y propio Recreativo Español? Si es así, la fundación data de 1928. O antes, si aceptamos a este Recreativo Español como, a su vez, continuador-sucesor del Real Español. Y, por tanto, la cuestión queda abierta y digna de un estudio más exhaustivo, a la espera incierta de que aparezcan nuevos documentos que permitan establecer la fecha definitiva y aceptada por todos.

Entretanto, disfrutemos -obligadamente por televisión- de este bonito 2021, su año anterior y los que dure esta estela europea. Noventa años después, tiempos en los que el equipo pasó del azul primigenio al rojo actual, un camaleonato histórico en 1939, el momento más difícil de la sociedad española para ese cambio cromático; tiempos también en los que la camiseta ha pasado de la verticalidad a la horizontalidad; tiempos para competir en escenarios tan diferentes como Los Boliches, el Bernabéu, el Nou Camp, Old Trafford... Saltando hacia atrás en el tiempo, desde estos Rui Silva, Vallejo, Machís, Soldado, Montoro, Víctor Díaz, Germán, Soldado, Duarte, Herrera, Gonalons, Kenedy, Milla... a aquellos Emilio, Pelegrín, Gallas, Honrado, Bombillar, Abril, Carmona, Nofuentes, Juanele, Herranz, Serafín... el once que de las sombras del vestuario salió a la soleada cancha del campo de Las Tablas por primera vez en partido oficial la luminosa tarde del 20 de diciembre de 1931. Veinte de diciembre... el día que nací yo.