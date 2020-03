Fue un 16 de junio de 1959. El equipo formado por Piris, Becerril, Vicente, Larrabeiti, Ramoní, Pellejero, Vázquez, Carranza, Loren, Benavídez y Arsenio se midió al Valencia en el partido de desempate de semifinales en el Estadio Santiago Bernabéu. El cuadro rojiblanco, entrenado en aquella ocasión por Jeno Kalmar, venció por un contundente 3-1 gracias a los goles de Arsenio, a pase de Carranza, Carranza de cabeza tras asistencia de Benavídez y Vázquez. Ese equipo logró pasar a la gran final que se disputó en Chamartín ante el FC Barcelona y que concluyó con 4-1 para el cuadro azulgrana.

Varias generaciones han crecido escuchando historias del mayor éxito hasta el momento del octogenario club. Han pasado 61 años desde aquella final. Más de seis décadas que hoy puede llegar a su fin si el conjunto de Diego Martínez es capaz de remontar el 1-0 en contra que se trajo de San Mamés. Toda una ciudad late en rojiblanco desde hace días en busca de igualar aquel hito que está en la mano si, como dice el entrenador del Granada CF, equipo y afición van de la mano.

La diferencia

El conjunto vasco cuenta con jugadores internacionales, con más del doble del presupuesto, con casi tres veces de dinero para gastar en su plantilla, el llamado límite salarial, y es el claro favorito ya no sólo por llevar ventaja en la eliminatoria sino también por su experiencia en estas citas. Y es que no hay que olvidar que tras el FC Barcelona, es el segundo club del país en títulos coperos.

Pero todo eso debe quedar en nada ante un Estadio Nuevo Los Cármenes que estará repleto y metiendo presión desde dos horas antes en busca de intimidar a un rival acostumbrado a vivir ese ambiente...pero en casa. Es un duelo para apoyar, para levantar a los jugadores en caso de un mal pase, de un error o de un fallo ante el portero. Este jueves no caben reproches.

La afición del Granada CF está más que orgullosa de su equipo esta temporada, apoyándolo cuando más problemas pasa en los partidos y hoy es un buen momento para seguir demostrándolo. Tradicionalmente los seguidores que acuden cada quince días a la instalación del Zaidín ven el fútbol de una manera más tranquila que en el resto del campos de España, pero eso tiene que ser diferente ante el Athletic, porque el primer gol lo tiene que marcar la afición. Luego, lo que pase en el terreno de juego, será otra historia.

Sin ansiedad

En el verde se espera el mejor Granada CF de la temporada. Ese que llega en una dinámica más que positiva y que en casa se está mostrando muy fiable en LaLiga Santander, donde ha ganado ocho partidos de los trece que ha disputado. Pero no vale cualquier victoria. Pues, por ejemplo, un 2-1 dejaría fuera a los de Diego Martínez. Por tanto, será fundamental no perder la cabeza por adelantarse en el marcador pues un tanto del conjunto de Gaizka Garitano obligaría a los rojiblancos a marcar tres goles. Una ansiedad que puede pasar factura. Pero ahí es donde se ven los equipos con oficio, que saben en cada momento lo que tienen que hacer y que no se dejan llevar por factores externos.

Salvo sorpresa mayúscula, el once que salga de inicio en el cuadro nazarí parece claro aunque al técnico gallego le gusta guardarse siempre una carta en la manga, que en esta ocasión podría estar en la defensa. Teniendo en cuenta los jugadores que descansaron ante el Celta de Vigo el pasado sábado y los que jugaron menos, el equipo titular está en la mente de casi todos los aficionados. Aunque, para empezar, habrá que decidir si el míster decide mantener el sistema de tres centrales o defensa de cuatro.

Alternativas

Lo normal es que emplee el primero, pero a nadie extrañaría que optase por cuatro atrás jugando con un media punta que acompañe a Carlos Fernández ante la ausencia de Roberto Soldado. Con ambos sistemas el equipo se encuentra cómodo. Es fruto del trabajo táctico del cuerpo técnico, que siempre ha destacado lo camaleónico que es el bloque que dirigen.

El once

Sea como fuere, los Rui Silva, Víctor Díaz, Germán, Domingos Duarte, Carlos Neva, Gonalons, Yangel Herrera, Antonio Puertas, Machís y Carlos Fernández son fijos. Por lo que dependiendo de del sistema a emplear, jugará Foulquier o Fede Vico. Un matiz que definirá la apuesta desde el arranque del técnico granadinista.

Por su parte el Athletic Club, que llega este mismo jueves a la capital y que se hospedará en el hotel Barceló Granada Congress, acude a la cita sin una de sus piezas claves. Todas las miradas estarán centradas en Iñaki Williams, Muniain o el duro Raúl García, pero el equilibrio en el cuadro vizcaíno lo otorga Dani García. El pivote de Zumarraga se encuentra sancionado, al igual que Soldado, y será su sustituto la principal duda de Garitano. San José, teniendo en cuenta que el Athletic no tiene que ir a por el triunfo, es el principal candidato.

Historia

En el Granada CF cuatro jugadores están apercibidos de sanción. Se trata de Köybasi, Gonalons, Eteki y Machís. A buen seguro que nadie quiere perderse una posible final pero muchos aficionados pagarían por no tener en la gran final de Sevilla a esas piezas y vivir un duelo histórico en la capital hispalense. La historia la escriben los grandes, y este Granada CF, junto con toda la ciudad, busca rellenar una página de oro en su dilatada trayectoria. La ciudad late en rojiblanco y Los Cármenes debe hacerlo para llevar en volandas a su equipo en el partido con el que muchas generaciones han soñado.