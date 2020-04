Ramón Azeez: “La situación en Nigeria es más complicada por el coronavirus que en España”

A la espera de poder comenzar a entrenar aunque sea de manera individual pero pisando césped natural, el centrocampista rojiblanco Ramón Azeez pasa como puede el confinamiento, preocupado por la situación de su familia en Nigeria y, además, cumpliendo con el Ramadán como buen musulmán.

El polivalente jugador del Granada CF que se encuentra “muy bien”, aunque reconoce que en su país, Nigeria, “las cosas están complicadas. Me preocupa bastante mi familia porque allí no es como aquí, no existen los mismos hospitales y no se cuida a la gente igual”. Pero es su inquebrantable fe la que le hace confiar en que todo saldrá bien. No obstante, no duda en señalar que los primeros días de confinamiento debido a la crisis sanitaria generada por el coronavirus “fueron complicados. Nunca he estado mes y medio sin salir de casa pero con la ayuda de mi familia lo he llevado un poco mejor”.

Disciplinado

Pese a no poder estar en contacto con sus compañeros, aunque todo hace indicar que pronto los verá, trabaja en casa y hace “lo que me piden los preparadores físicos con alegría”. Y es que de Azeez todo el mundo opina que se cuida como pocos y en este periodo hay que hacerlo un poco más. En declaraciones al podcast oficial del club, el ex del Lugo cree que la población “tiene mucho respeto a lo que está ocurriendo. Saben que se tienen que quedar en casa para que las cosas vuelvan a la normalidad y ojalá que así sea”.

Tras no ocultar que “tengo ganas de volver a entrenar”, apunta que “cuando empecemos de nuevo habrá que trabajar mucho en poco tiempo para ponernos en forma, pero en el fondo hacemos lo que más nos gusta», destacó. Su temporada ha tenido altibajos en lo que se refiere a la confianza del técnico, que contó con él mucho en las catorce primeras jornadas pero que conforme fue pasando el tiempo pasó a un segundo plano en LaLiga Santander. Pese a ello, el nigeriano declara que “he hecho todo lo que he podido por mi parte”, pero eso sí, no oculta que “puedo dar más”.

De más a menos

Y es que, sobre todo en el inicio del curso, fue importante actuando por delante de la pareja de medios centros ante los grandes como el FC Barcelona, Real Madrid, Valencia o Atlético de Madrid. Algo a los que Azeez le resta importancia porque, como señala, “entrenamos para ello, para ese tipo de partidos y ante rivales duros. Cuando toca jugar, hay que poner toda la energía y concentración posible y eso a mí me ha ayudado muchas veces”.

Es por ello por lo que cree que su llegada a la entidad nazarí ha supuesto para él “un salto de calidad. Llegué del Lugo para media temporada y logré un ascenso. No lo hice solo, sino con toda la plantilla, trabajadores del club y la ciudad y lo que estábamos haciendo este año también es muy grande”. De ahí que pida que “ojalá que podamos seguir como hasta ahora”, en una vuelta a la competición que añora.

Ramadán

Un regreso para el que se está preparando pese a que en estos días está cumpliendo con el Ramadán. “Se lleva mejor estando en casa”, resalta un futbolista muy religioso que después de cada entrenamiento cuando llega a casa lo primer que hace es “rezar. Tengo que hacerlo sí o sí cinco veces al día”. Además, cada vez que salta a un terreno de juego, sea para entrenar o jugar, “pido a Dios que me cuide, que no le pase nada a mis compañeros, que podamos hacer lo que necesitamos para ganar y que nadie se lesione”, detalló.

Por último, sueña con disputar un Mundial con la selección selección nigeriana aunque, de momento, se centra en “trabajar día a día en Granada para tener minutos y lo de Nigeria, si llega, será un plus para mí», sentenció.