Granada ya está pensando en la semifinal de Copa del Rey ante el Athletic Club del próximo jueves. Eso es una evidencia y nada más que hay que darse un paseo por las calles de la ciudad para comprobarlo. Pero el Granada CF, antes de dicha cita, afronta este sábado un nuevo choque de LaLiga Santander que le puede dejar con la permanencia conseguida a falta de doce encuentros. Un sueño inesperado al inicio de temporada pero que se puede hacer realidad cuando Cuadra Fernández señale, en torno a las 23:00 horas, el final del choque que los rojiblancos deben afrontar ante el Celta de Vigo.

Un 'ensayo' que vale tres importantes puntos y que desde la entidad granadina se quiere tomar con la seriedad que se merece pero, eso sí, arriesgando lo justo. Porque es evidente que ante el trascendental duelo copero, sorprendería que Diego Martínez apueste por el once que más minutos ha disputado hasta el momento. Si la situación deportiva en Liga fuera distinta, probablemente muchos de los habituales titulares jugarían ante los vigueses. Pero no es así y se puede permitir apostar por la segunda unidad aunque algunos de ellos hayan jugado muy poco juntos.

No obstante, los hay que piensan que no jugar con los Rui Silva, Duarte, Germán, Víctor Díaz, Carlos Neva, Gonalons, Yangel Herrera, Puertas, Machís o Carlos Fernández y dejarles sin competir durante más de diez días no es positivo. Pero arriesgarse a una posible lesión de un hombre importante no es lo ideal. De hecho, el Athletic Club dará mucho descanso a sus piezas básicas.

En cualquier caso, la primera pista la dará el técnico con su lista de convocados que se conocerá en la mañana de este sábado, por lo que aventurarse en un posible once inicial es casi jugar a la ruleta rusa. Si ya de por sí al entrenador del Granada CF le gusta hacer cambios, en este caso que está mucho más justificado, acertar no será nada fácil. Empezando por el sistema a emplear que puede estar condicionado por el que podría poner en liza Óscar García Junyent, que fuera de casa viene empleando a tres centrales.

El sistema

Para empezar, la primera duda es si se mantendrá la línea de tres zagueros y dos carrileros que tan buen rendimiento ofreció en El Sadar. Eso supondría que Duarte o Germán tendrían que jugar junto a Vallejo y Martínez, salvo que vuelva a formar Víctor Díaz. El hecho de tener a Rafinha y Aspas, de una enorme calidad que actúan con mucha movilidad, podría hacer que se apueste por acumular jugadores por dentro. Köybasi o Gil Dias podrían tener su oportunidad también pese a ser descartados ante Osasuna, al igual que Ramón Azeez. Más dudas recaen sobre Antoñín, el reciente fichaje de la entidad, que podría gozar de sus primeros minutos.

Enfrente estará un Celta que cuenta con una plantilla con jugadores de mucha calidad pero al que su mal inicio lo ha condenado a estar durante todo el curso en la zona baja. Con García Junyent ha mejorado y, de hecho, ha sumado siete de los últimos nueve puntos en juego midiéndose a equipos como Sevilla o Real Madrid y venciendo al Leganés la pasada jornada con un jugador menos durante más de 70 minutos por expulsión de Bradaric. Junto al croata, la otra ausencia destacada que no jugará en Los Cármenes será Denis Suárez, que se encuentra lesionado.

La mente está puesta en la Copa del Rey, pero ganar al Celta sería celebrar la fiesta de la permanencia con tres meses de antelación. Casi nada.